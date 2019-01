Am 31. Dezember 2018 fuhr ich mich mit meiner Familie nach Hannover, um am Silvesterlauf teilzunehmen. Ein Massenevent, welches das sportliche Jahr 2019 einläuten sollte. Schon als ich aus dem Auto stieg, dröhnte vom entfernten Radiotruck der neuste Hit von Helene Fischer über den Maschsee. Der Moderator versuchte mit aller Macht den eintreffenden Läufern gute Laune einzutrichtern. 3000 Menschen sollten sich heute hier zusammenfinden, der Lauf sei schon seit Monaten ausgebucht. Rund um die Fressalienbuden versammelte sich eine bunte Masse. Eine Hälfte gehörte zu der Kategorie Profiläufer. Im neuesten Lauf-Outfit und bis unter den Ohren verkabelt, dehnten sie ihre Waden oder cremten sich mit Wärmegel ein, um sich auf der 5,8 Kilometer langen Strecke keine Zerrung zu holen. Ein anderer Teil war verkleidet. Supermariobrothers reihten sich neben Feen, Elfen, Schornsteinfegern und Feuerwehrmännern ein. Tanzend und singend machten sie sich zu den aktuellen Hits warm, bevor der Moderator zum Startpunkt rief.

In den bunten Masse fühlte ich mich ein wenig wie auf dem Ballermann für Läufer.

Es krachte, ein Feuerwerk verkündete den Startschuss. Sehr schleppend setzte sich die Masse in Bewegung und drückte sich durch die enge Schleuse auf die Läuferstrecke. Ich versuchte einen Rhythmus zu finden, musste jedoch alle zehn Sekunden anhalten, um nicht über andere Beine zu stolpern. Neben mir liefen zwei Frauen, die sich über ihr Waschmaschinenprogramm unterhielten, vor mir eine Fee mit Klitzerperücke, deren 10 Euro MP3 Player undefinierte Töne ausspuckte. Überall wurde im Sekundentakt auf Trackinguhren gestarrt, ob der Puls noch stimmt oder das Herz noch schlägt.

Nach und nach verteilte sich sie Masse und ich versuchte in meinen Laufmodus zu finden. Die Lautstärke der vielen bunten Freaks um mich herum, ließen jedoch kein Abschalten zu. In mir kam eine Frage auf. Worum geht es bei diesem Lauf? Um den Sport? Nein, dafür müsste man sich nicht verkleiden und sich mit 3000 Menschen um den Maschsee schieben. Die Antwort setzte mir wie schon so oft in letzter Zeit einen Spiegel vors Gesicht. Es geht um unser Ego. Um gesehen zu werden.

Guckt mal, ich laufe, ich bin sportlich. Seht ihr mich alle!!!