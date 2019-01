JOHN THYS via Getty Images

Die Unke ist ein Frosch. Das bedeutet eigentlich: Im Januar befindet sie sich noch in der Winterstarre.

Dennoch gibt es wohl keinen Monat im Jahr, in dem so laut und viel geunkt wird, wie im jahresersten. Experten spekulieren und mahnen dann vor den bevorstehenden Entwicklungen – und häufig schwingt mit: In diesem Jahr könnte alles vor die Hunde gehen.

Der britische “Economist” hat derweil eine durchaus kritische aber ungleich differenziertere Jahresvorschau veröffentlicht. Darin skizziert das Nachrichtenmagazin 5 politische Entwicklungen, die ihr kennen solltet.

1. Europa fragmentiert sich

Es ist keine neue Beobachtung, sondern eine Entwicklung, die sich fortsetzt: Auch 2019 wird sich die politische Landschaft weiter fragmentieren, glaubt der “Economist”.

► Das Magazin spricht von einer “Dämmerung des alten Establishments”.

Was in vielen Ländern bereits längst begonnen hat, könnte sich nun auch bei der Europa-Wahl mit großer Wucht niederschlagen.

Auch in Dänemark, Polen und vier Bundesländern in Ostdeutschland wird gewählt. Dort könnte sich der länderübergreifende Trend fortsetzen, dass die klassischen Volksparteien an Zustimmung verlieren – und andere, oft extreme, Kräfte erstarken.

2. Zwei Lager kämpfen um Deutungshoheit

► Das, so glauben die Briten, bereite die Bühne für ein großes politisches Drama: “Es wird einen Kampf der Ideen geben.”

Die eines defensiven Europas der christlichen Nationalstaaten und die des postmodernen und immer integrierteren Europa, das sich gegenüber Migration und Globalisierung offen zeige.

Die Hauptfiguren in diesem Drama: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der italienische Innenminister Matteo Salvini, Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron.