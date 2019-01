Ebay: Diese 2-Euro-Münze wird für 80.000 Euro angeboten – aufgrund dieser Details

Auf Ebay ist vor einigen Tagen eine Münze für 80.000 Euro zum Verkauf angeboten worden.

Es handelte sich dabei um eine 2-Euro-Münze, deren Fehlprägung diesen hohen Preis angeblich rechtfertigen soll.

Im Video oben seht ihr, was die Münze so besonders macht.

Ein deutscher Verkäufer hat vor einigen Tagen eine Münze für 80.000 Euro auf der Online-Auktionsplattform Ebay angeboten.

Das Angebot ist inzwischen nicht mehr online, es handelte sich dabei aber um eine 2-Euro-Münze mit Fehlprägung aus Griechenland aus dem Jahr 2002.

Der Verkäufer erklärte in seinem Angebot, dass das Geldstück durch ein fehlerhaftes “S” in einem der Sterne auf der Rückseite besonders viel wert sei. Außerdem sei die Zahl “2″ nicht zentriert – ebenfalls ein angebliches Indiz auf die Besonderheit der Münze.

Ebay: 200 Menschen sahen sich Angebot an

Ungefähr 200 Menschen beobachteten das Angebot. Ob unter diesen bereits ein Käufer dabei war und das Angebot deshalb offline geschalten wurde, ist unklar. Fakt ist aber, dass es sich dabei nicht um einen Auktionspreis, sondern einen Sofortkauf handelte.

In der Beschreibung war ebenfalls zu lesen, dass die Münze “ohne Garantie und Rücknahme” zu erwerben ist – ein Indiz, dass nicht gerade für den Wert des Geldstücks spricht.

Die Münze stellt eine Szene aus einem Mosaik in Sparta dar, welches aus dem 3. Jahrhundert nach Christus stammen soll. In der Szene ist Europa zu sehen, eine Figur aus der griechischen Mythologie. Sie wird von Zeus, der als Stier in Erscheinung tritt, entführt.

Materialwert 13 Cent

Das Angebot ist nicht das Einzige seiner Art: Auf Ebay erscheinen einige Zwei-Euro-Münzen – mit noch absurderen Preisen. Sammler scheinen bereit zu sein, für besonders seltene Stücke bis zu 55.000 Euro auf den Tisch zu legen.

Dabei liegt der Materialwert einer Zwei-Euro-Münze bei nur 13 Cent. Laut der Europäischen Zentralbank (EZB) sind auch Gedenkmünzen nicht wahnsinnig selten. Im Februar 2018 waren etwa sechs Milliarden 2-Euro-Münzen im Umlauf, davon ein Fünftel Gedenkmünzen.