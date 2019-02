E-Bikes: In Städten findet eine Verkehrsrevolution statt, ohne dass wir es merken

Westend61 via Getty Images

Aber nicht nur E-Bikes sind Teil der Verkehrsrevolution, sondern auch Elektro-Roller. Firmen, die E-Roller vertreiben, gibt es bereits einige in Deutschland.

Auch “sorgt das E-Cargobike bereits heute für Entlastung in den durch gewerblichen Lieferverkehr chronisch verstopften Städten”, teilt der Zweirad-Industrie-Verband mit.

Noch immer sind E-Bikes häufig so teuer wie ein Gebrauchtwagen, unter 700 Euro ist kaum ein neues E-Rad zu bekommen. Die meisten kosten über 1000 Euro.

Die Nachfrage nach E-Bikes steigt seit Jahren. 2017 sind in Deutschland 720.000 E-Bikes verkauft worden. Das sind 19 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie der Deutsche Zweirad-Industrie-Verband mitteilt. Im Jahr zuvor verzeichnete der Verband ein Wachstum von 13 Prozent.

Mit dem normalen Rad lassen sich bis zu zehn Kilometer entspannt zurücklegen, so seine Rechnung. Mit dem E-Bike hingegen sei es das Doppelte. Das ist mehr als genug, um vom Speckgürtel in die Stadt zu fahren.

Beispiel Berlin. In der Innenstadt mit ihren zwei Millionen Menschen haben rund 53 Prozent der Haushalte kein Auto, in den Außenbezirken sind es nur rund 34 Prozent, wie eine Mobilitätsstudie der TU Dresden aus dem Jahr 2015 zeigt.

“Das Problem sind viel mehr die Menschen, die wegen Lärm und Luftverschmutzung aus der Innenstadt wegziehen, dann aber mit dem Auto in die Stadt reinfahren”, glaubt Strößenreuther.

Dass alle Autos von deutschen Straßen verschwinden, wird nicht möglich sein: Vor allem in ländlichen Regionen sind Menschen darauf angewiesen. Das sieht auch Strößenreuther so.

“Autos sind keine schönen Dinge – egal mit was für einem Motor. Dort, wo Autos parken und fahren, ist kein Platz für Bäume, Grün und Schankflächen. Menschen, die in der Stadt leben, wollen ein Piazza-Feeling und keine Blechkistenwüste. ”

Mehr Fahrräder in unseren Städten würden nicht nur das Problem mit der Luftverschmutzung lösen, sondern sie würden die Lebensqualität auch noch aus anderen Gründen steigern, sagt Strößenreuther.

“Deckel auf, Motor raus, Elektromotor rein – und kein Problem ist gelöst”, sagt Heinrich Strößenreuther im Gespräch mit der HuffPost über E-Autos. Strößenreuther hat im Juni 2016 in Berlin Deutschlands ersten Volksentscheid für ein Fahrradgesetz initiiert, kein Wunder also, dass er fürs Fahrrad plädiert.

► Die Verkaufszahlen der Zweiradstromer sind in den vergangen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Sie zeigt sich vor allem an zwei Verkehrsmitteln, die in der Debatte eine bislang untergeordnete Rolle spielten: den E-Bikes und E-Rollern.

Diesel-Skandal, überschrittene Stickstoffoxid-Grenzwerte, tote Fußgänger: Die Verkehrsrevolution, von der immer alle reden, scheint angesichts täglicher Negativmeldungen in weiter Ferne.

Als “Radlhauptstadt” will München bis 2050 klimaneutral werden. Das bedeutet auch, dass die bislang mehr als 700.000 Autos in München durch emissionsfreie Fahrzeuge ersetzt werden müssen.

► Eine Stadt die vormacht, dass diese Revolution funktionieren kann, ist München. Oder zumindest, welcher Weg in die richtige Richtung führt.

Und: Autos machen unsere Städte hässlich, schmutzig, gefährlich und laut und verbrauchen Platz – Fahrräder, E-Bikes und E-Roller tun all das nicht.

Ein Münchner Startup beispielsweise stellt all seinen Mitarbeitern einen Roller. Aber auch große Firmen wie Adidas oder Coca-Cola nutzen E-Roller.

“Zu unseren Kunden zählt jeder, der in Großstädten lebt. Keine Staus, kein Parkplatz, schneller unterwegs. Von diesen Vorteilen profitieren nicht nur Privatpersonen, wir haben immer mehr Geschäftskunden.”

► Außerdem sind E-Roller oft doppelt so teuer, wie andere City-Roller. Durch die aufwändige Produktion von Lithium-Batterien beginnen die Preise im Schnitt bei bei 4000 Euro.

“Also haben wir unsere Roller mit portablen Akkus ausgestattet. Zwei davon haben unter dem Sitz Platz und garantieren eine Reichweite von 100 Kilometern”, sagt Blum. Aufladen kann man die Akkus ganz bequem zu Hause an der Steckdose.

“Bevor wir unseren ersten Roller entwickelt haben, haben wir uns gefragt, was sind die größten Probleme, die den Verkauf von E-Rollern bislang bremsen?”, sagt Pascal Blum, einer der Gründer von “Unu”, der HuffPost.

Zu deren Unterstützung hat die Stadt München mit insgesamt 22 Millionen Euro Deutschlands größtes E-Förderprogramm auf

die Beine gestellt. Eines der größten Einzelbudgets von aktuell etwa 10 Millionen Euro ist die Direkt-Förderung.

Das Geld investiert die Stadt zum Beispiel in privat genutzte Ladestationen oder fördert damit E-Zweiräder und E-Leichtfahrzeuge.

Viele Münchner nutzen die Förderung

25 Prozent der Nettokosten der Räder, Roller oder Ladestationen werden so übernommen. Seit Beginn des Programms im April 2016 sind über 3000 Förderanträge eingegangen.

► Der Fokus der Förderung lag anfangs auf Unternehmen, Freiberuflern und gemeinnützigen Organisationen.

“Bei den geringen täglichen Fahrleistungen, die für viele Branchen typisch sind, lassen sich herkömmliche Fahrzeuge bereits heute durch Elektrofahrzeuge ersetzen”, erklärt Uwe Hera von der Stadt München der HuffPost.

► Das Fördergeld fließt auch in Beratung. Die Stadt unterstützt etwa die Ausbildung von Fachberatern.

“Die gehen direkt auf Unternehmen zu und zeigen ihnen die Möglichkeiten auf, wie sie ihren Fuhrpark auf Elektromobilität umstellen können. Das kann ein starker Türöffner sein”, sagt Hera.

Seit Juli 2017 gibt es die Förderung für Lasten-Pedelecs, E-Roller und E-Bikes auch für private Antragsteller. Seitdem hat sich die Zahl der Anträge noch einmal rasant nach oben entwickelt.

Die Zahl der Unfälle steigt

► Dennoch: Eine Revolution wäre keine Revolution, wenn es keine Stolpersteine gäbe.

4300 Unfälle mit Personenschaden gab es in den ersten neun Monaten im Jahr 2017, an denen E-Bikes beteiligt waren. So die Angaben des Statistischen Bundesamts. Ein Anstieg von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Doch grundsätzlich sei der Anstieg der Unfallzahlen durch die steigende Zahl der E-Bikes zu erklären, sagte die ADFC-Sprecherin Stephanie Krone. Auch steigt der Anteil an älteren Menschen, die E-Bikes nutzen.

Mittlerweile gibt es in Deutschland nach Angaben des Fahrrad Clubs ADFC 3,5 Millionen E-Bikes. Demgegenüber gab es im Jahr 2017 laut Kraftfahrtbundesamt 46,4 Millionen zugelassene Pkws.

83 Prozent aller Wege in der Berliner Innenstadt werden ohne Auto zurückgelegt

► Auch ist klar, dass weniger Autos und mehr E-Bikes nur dann etwas in den Städten verändern, wenn Straßen künftig weniger Platz einnehmen.

Momentan machen Radwege beispielsweise drei Prozent der verbauten Flächen in Berlin aus – die Straßen für Autos das Zwanzigfache.

► “83 Prozent aller Wege in der Innenstadt Berlin werden zu Fuß, mit dem Rad oder dem Nahverkehr zurückgelegt”, sagt Strößenreuther. “Flächengerechtigkeit sieht anders aus.”