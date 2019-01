Dunkle Jahreszeit: Fisch hilft gegen Winterblues

Viele Menschen klagen zur Winterzeit über Müdigkeit und trübe Stimmung. Doch Studien zeigen: Mit Fisch und Meeresfrüchten lässt sich der Winterblues vertreiben. So enthalten beispielsweise Garnelen, Kabeljau, Lachs und Thunfisch besonders viel Tryptophan. Dieser Eiweißstoff ist lebensnotwendig und wird in unserem Gehirn zu Serotonin umgewandelt. Ein Hormon, das glücklich macht und beruhigt.

Außerdem hat Fisch einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Die ungesättigten Fettsäuren steigern ebenfalls das Wohlbefinden und machen fit von innen. Zudem unterstützen sie die Bildung von Körperzellen, wirken entzündungshemmend und sind zudem auch gut für Haut und Haar. Wer im Herbst und Winter auf Fisch setzt, hat somit gute Chancen, den alljährlichen Stimmungskiller zu vertreiben. Am besten gelingt dies mit Soul-Food-Gerichten: Essen zum Wohlfühlen.

Ob heiße Suppen, Eintöpfe oder Ofengerichte: Soul Food wärmt von innen, gibt Kraft und ist Balsam für die Seele. Auch mit Fisch und Meeresfrüchten gelingen solche Gaumenschmeichler – und das mit wenig Aufwand. Viele Marken bieten daher nicht nur tiefgekühlten Fisch und Meeresfrüchte an, sondern liefern zu den Produkten auch gleich leckere und unkomplizierte Rezeptideen. Besonders gut für einfache Gerichte eignen sich tiefgekühlte Fischfilets, die schonend im Ofen gegart werden. In Kombination mit frischen Kräutern und vitaminreichem Gemüse werden Lachs, Kabeljau und Co. im Handumdrehen zum Soul Food. Garnelen hingegen sind die ideale Einlage für wärmende Suppen. Exotischer wird das Wohlfühlessen mit anderen Meeresfrüchten wie Muscheln und Tintenfischringen. Mit vorgekochten Frutti-di-Mare-Mischungen lassen sich nicht nur Suppen und Eintöpfe, sondern auch Aufläufe schnell aufpeppen.

Frutti-di-Mare-Gemüse-Püree

Zubereitungszeit: 40 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

Zutaten für 4 Personen: Für das Püree: 800 g Kartoffeln, 150 g Butter, 20 cl Sahne, 10 g grobes Salz, Salz, Pfeffer, Muskat. Für die Meeresfrüchte: 400 g Frutti di Mare, vorgekocht, 50 g Kirschtomaten, 100 g Champignons, 50 g Bohnen, gekocht und geschält, ½ Brokkoli, 10 cl Olivenöl, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Für das Kartoffelpüree: 1. Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. In einem Topf mit kaltem Salzwasser erhitzen und für 35 Min. kochen. Die garen Kartoffeln abtropfen lassen und in der Flotten Lotte und mit einem Stampfer zu Püree verarbeiten. 2. In einem kleinen Topf Sahne und Butter erhitzen. Mit einem Holzlöffel vorsichtig in die Kartoffeln einrühren. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss würzen. Für die Meeresfrüchte: 3. Die aufgetauten Frutti di Mare gut abtropfen lassen. Meeresfrüchte bei starker Hitze 5 Min. anbraten. 4. Tomaten, Champignons und Brokkoli klein schneiden und 3 bis 4 Min. bei starker Hitze mit etwas Olivenöl anbraten. Dann die Meeresfrüchte dazugeben und würzen. 5. Zum Servieren zunächst das Püree in portionsgerechte Schüsseln geben. Anschließend die Meeresfrüchte-Mischung darüber geben.