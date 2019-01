Seite 4 bis 47 abschreiben!

Stellt euch folgende Situation vor: Ein starkes Husten in der Nacht. Ihr steht auf, zündet sich eine Kerze an und geht durch die dunklen Flure in das Zimmer nebenan. Kälte liegt in der Luft, das Holz im Kamin ist schon vor Stunden verbrannt. Euer Kind liegt im Bett, vom Husten gequält sieht es euch noch einmal mit wehleidigen Augen an. Es hat Fieber. Eine Krankheit, gegen die niemand etwas ausrichten kann. In letzter Hoffnung schickt ihr eine Brieftaube an Doktor Albertos, der vielleicht die Qualen ihres Kindes mit einem Kräutersaft mildern kann. Mit der Kutsche dort hinzufahren würde zu lange dauern. Doktor Albertos wohnt am Ende der Welt, direkt vor dem Abgrund in das Weltall hinein. Ihr hebt eine Steinplatte von der Erde, in der ein Gedicht eingemeißelt ist. Mit leiser Stimme lest ihr eurem Kind ein paar Zeilen vor. Es beruhigt sich. Langsam schläft es wieder ein. Müde tretet ihr aus dem Haus und schaut in den Sternenhimmel. Anhand der Sterne könnt ihr ermitteln, dass es vier Uhr ist und die Götter bald den Sonnenball zur Erde schicken. Mühselig beginnt ihr ein Feuer zu machen, um das Frühstück zuzubereiten. Anschließend lauft ihr zum Fluss, um einen Fisch zu fangen. Unterwegs werdet ihr von einem Bären überfallen und gefressen.

Man könnte diese Geschichte ewig weiterspinnen. Eine Geschichte, die vermutlich aus der Vergangenheit stammt.

Doch halt! Es könnte auch heute sein, wenn…

…ja, wenn Menschen wie Albert Einstein, Thomas Da Vinci, Alva Eddison, Alexander Fleming, Ludwig von Beethoven, Thomas Mann, Steve Jobs u.a. das heutige Schulsystem besucht hätten. Sie würden anstatt im stillen Kämmerlein eifrig an der Glühbirne basteln, Symphonien schreiben, Computer entwickeln, das Renicilin entdecken oder die Relativitätstherorie erkennen,

den ganzen Tag über Hausaufgaben machen.

Hausaufgaben bis die Sonne untergehen. Genau das tun unsere Kinder heute. Tagein, Tagaus. Sie sollen nicht mehr zum nachdenken kommen, durch den Wald rennen, ein Instrument lernen, sich mit Dingen beschäftigen, die sie interessieren. Wäre ja auch doof, wenn so ein Pfiffikus mit seiner Idee plötzlich das gesamte Energieproblem löst. Stattdessen werden Vokabeln gepaukt, Gesetze auswendig gelernt, abgeschrieben und aufgesagt. Immer mehr Stoff wird in die kleinen Köpfe hinein geprügelt, bis sie in der 12. Klasse ausgebrannt und bereit für das Arbeitsleben sind.

Hausaufgaben, was ist das? Eine Strafe?

Einem Erwachsenen sagt man doch auch nicht „Deine Hausaufgabe ist es, das Auto fertig zu reparieren“, wenn er den Feierabend antritt. Als ich damals von der Schule nach Hause kam, flog der Schulranzen in die Ecke. Dann war Freizeit angesagt. Mit Freunden treffen, Klavier spielen, Bandprobe! Heute geht es nach der Schule erst so richtig los. Die armen Kinder sitzen bis in die Nacht hinein über ihren Schulbüchern und lernen stumpf irgendetwas auswendig, das nach der nächsten Klassenarbeit schon wieder vergessen ist. Über Whats App, beim Nachbarn, bei den Eltern, Tanten und Onkeln, Bekannten und Freunden wird Hilfe geholt. Für die Kleinern sind die Aufgaben viel zu schwer. Wer hat das bitte erfunden?