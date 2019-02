Sein Gewand und eine Rose im Glas hat er deshalb auch dabei. Doch Dieter gibt bereits vor dem Auftritt seinen Senf dazu: “Boah, ich finde diese Musical-Sänger ja immer schrecklich. Dieses völlig Überdrehte mag ich nicht.“ Noch bevor Marcel Zeit hat, darauf zu antworten, eilt ihm Xavier zur Hilfe und verrät dabei ein Geheimnis: “Ich habe früher in Mannheim auch Musical gemacht. Da kann man viel lernen.“ Und während Xavier Naidoo das so erzählt, sieht man ihn im eigenen Kopfkino bereits singend auf Rollschuhen in dem Stück Starlight Express über die Bühne fliegen.

Der erste “DSDS”-Hochzeitsantrag

So etwas hat es in all den Staffel noch nie gegeben: Denn am Ende gab es ein Wiedersehen mit alten Bekannten – jedoch aus einer anderen Sendung.

Jorgo, der leidenschaftliche Grieche mit der Gitarre, war in der letzten “Bachelorette”-Staffel zu sehen und ist sich nicht zu schade, zwei Mal in einer Minute zu betonen, dass er durch seine dortige Gesangseinlage die “erste und schnellste Rose der ‘Bachelorette’-Historie“ bekommen habe. All das habe ihn dazu inspiriert, seiner Leidenschaft zu folgen. Und auch seine persönliche Bachelorette hat er mittlerweile gefunden und mit im Gepäck.