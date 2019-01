Vor allem die 26-jährige Lehramtsstudentin Laura. Mit “Because you loved me“ von Celine Dion zeigte die junge Hausbesitzerin was sie stimmlich drauf hat und machte es nach Meinung von Naidoo sogar “natürlicher und besser als Celine Dion selbst“. “Du hast uns verzaubert“, fügte Nechtiti völlig begeistert zu. Und es hörte nicht auf mit den Superlativen.

Wenn die Jury von “DSDS” zum Casting ruft, ist Fremdschämen vorprogrammiert. Schiefe Töne, peinliche Tanzeinlagen und absolute Selbstüberschätzung der Kandidaten . Doch in der 16. Staffel hat sich RTL offenbar nicht nur für die “beste Jury aller Zeiten“ entschieden, wie der Sender selbst sagt, sondern auch für weniger Momente, die eher an einen Autounfall erinnern, bei dem die Zuschauer nicht wissen, ob sie hin- oder wegschauen sollen.

Tanja bettelte nach Bohlens Absage darum, ein weiteres Lied zum Besten geben zu dürfen, doch es half alles nichts. Denn ihr Gesang überzeugte weit weniger als ihre Tanzeinlage. Dieter Bohlen versuchte dann schließlich die Single-Frau an den Mann zu bringen. An Pietro Lombardi nämlich.

Als die 24-jährige Studentin Tanja in einem Hauch von Nichts in Pink den Raum betrat und begann, sich lasziv zu bewegen, fragte Bohlen sofort: “Du weißt aber schon, dass das hier nicht die Mini-Playback-Show ist?“

Und auch eine Schicksalsgeschichte hatte der “DSDS“-Abend zu bieten:

Als Marius Müller (nicht Westernhagen) ein Baby war, explodierte neben ihm eine Glasflasche. Dabei geriet eine Scherbe in sein Auge. Seither ist er auf einem Auge fast blind. Er wurde als junger Mensch immer gemobbt und als “behindertes Kind“ bezeichnet. In der Musik sucht er nach Kraft. Seine Stimme wirkte zwar zerbrechlich, aber am Ende überzeugte er die Jury doch. Der 20-Jährige will im Recall nun beweisen, dass er noch mehr aus sich rauskommen kann.

Prinz Ralph Laurenz ist der “am schlechtesten angezogene Typ der Geschichte von ‘DSDS’”

Und dann war da noch Prinz Ralph Laurenz von Arabien mit dem silbernen Glitzerjackett, der kurzum als der “am schlechtesten angezogene Typ der Geschichte von ‘DSDS’” deklariert wurde.

Der selbsternannte Prinz ist dermaßen verrückt, dass bis zum Schluss nicht klar wird, inwieweit seine Rolle gespielt ist. Nicht nur soll ihn die Titelmelodie von “Flipper“ zur Musik gebracht haben, sondern würde er entweder gerne “Rockstar, oder Schlagerstar, oder RnB-Star werden“. Singen kann er nicht, doch er versprach vor seinem Abgang, sich einen neuen Künstlernamen zu suchen und dann aus dem Untergrund wieder zurückzukehren.