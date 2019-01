Ist es wirklich alles echt? Nicht umsonst fragen die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow mehrfach nach, ob die Reue ernst gemeint ist. Schließlich gab es in der Vergangenheit eine ähnliche Szene, denn schon bei “Bachelor in Paradise” entschuldigte sich der 35-Jährige bei Evelyn.

Mehrfach stempelte er sie als Lügnerin ab und behauptete, sie seien nie zusammen gewesen. In einem Instagram-Video aus dem August 2018 hörte sich jedoch alles ganz anders an:

“Evelyn, ich will dich zurück, weil wir gemeinsame Pläne hatten. Wir wollten heiraten, Kinder kriegen, ein Haus zusammen. Wir waren eins. Es gibt keine Evelyn ohne Domenico und kein Domenico ohne Evelyn. Du weißt, wie wir zueinander standen, du weißt, was wir uns gesagt haben. Wir konnten 24 Stunden nicht voneinander lassen. Wir waren wie ein altes Ehepaar, das schon 50 Jahre lang zusammen war. Wir lieben uns, ich weiß das, und ich will dich wieder zurückhaben.“