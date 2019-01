Dschungelcamp: Ex-Kandidat bringt Gisele auf Hochtouren, Yotta ist eifersüchtig

Im RTL-Dschungelcamp tritt Gisele zur Prüfung an und ergattert mit Hilfe von Ex-Kandidat und Motivator Thorsten Legat sieben Sterne.

Das gefällt Bastian Yotta gar nicht – schließlich hatte er Gisele zuvor gecoacht.

Kandidatin Gisele muss im Dschungel richtig ran: Bereits neun Mal musste sie zur Prüfung antreten. So auch in der Folge am Freitagabend.

Bei dem Spiel “Schloss mit Lustig” musste sich Gisele nacheinander in fünf riesengroße Felsbrocken einschließen lassen. Plexiglasboxen, in denen sich die in der Show zu erbeutenden Sterne befanden, sollten durch verschiedene Zahlencodes geknackt werden.

Halb so wild, wären da nicht noch die Krabbeltiere gewesen, die über dem Model ausgekippt wurden.

Ex-Dschungelcamper Thorsten Legat als Überraschungsgast

Bevor die Prüfung losging, bekam Gisele aber noch einen Überraschungsbesuch – nämlich von Ex-Dschungelcamper Thorsten Legat, der der 31-Jährigen Mut zusprechen sollte.

Legat schrie Gisele auch prompt an:

“Schau mich an, gib dir einen Ruck, mach die Arschbacken auf, geh da rein, und mach nur eins: dich beweisen. Schau mich an! Zeig es endlich den Leuten! Zeig es jetzt!“

Offensichtlich hatte der Einlauf von Legat etwas bewirkt. Denn: Gisele begann die Prüfung ohne Murren. Ab und zu ließ sie zwar einen Schrei los, im Vergleich zu den vorherigen Spielen blieb sie allerdings sehr ruhig. Die 31-Jährige kämpfte tapfer, ließ Grillen, Mehlwürmer und Ameisen-Duschen über sich ergehen.

Am Schluss wurde sie sogar mit Melasse und Federn bedeckt. Doch auch das hielt Gisele nicht auf. Sie ergatterte insgesamt sieben Sterne für ihr Team.