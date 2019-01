Dschungelcamp: "Bild" plante große Enthüllung – so genial kontert RTL

MG RTL D / Stefan Menne Am 11. Januar startet die neue Staffel des RTL-Dschungelcamps.

Die “Bild-Zeitung kündigt eine große Enthüllungsserie über die RTL-Sendung “Ich bin ein Star, holt mich hier raus” an.

RTL kommt der Zeitung allerdings zuvor und kontert auf geniale Weise.

Der RTL-Dschungel geht am 11. Januar in die nächste Runde. Zwölf Promis, darunter Proll-Millionär Sebastian Yotta, sitzen dann gemeinsam am Lagerfeuer und erzählen sich ihre dunkelsten Geheimnisse.

Schon seit der ersten Staffel im Jahr 2004 wird immer wieder und von Jahr zu Jahr mehr gemunkelt, was an der TV-Show wirklich echt ist – und was nicht.

Die hartnäckigste Verschwörungstheorie bisher: Die Sendung “Ich bin ein Star, holt mich hier raus!” würde gar nicht in Australien gedreht werden sondern in irgendeinem Studio in Deutschland.

Jedes Mal dementierte der Sender solche Vorwürfe. Doch jetzt, kurz vor Start der neuen Staffel, hat die “Bild”-Zeitung etwas Großes angekündigt. Die Zeitung titelte: