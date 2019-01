Dschungelcamp: Bastian Yotta macht unter Tränen Kindheitsgeständnis

Bastian Yotta hat am elften Tag im Dschungelcamp die Fassung verloren.

Nach einem Gespräch über seine Kindheit und seine Eltern brach er im Dschungeltelefon in Tränen aus.

Es grenzt schon fast an ein Wunder, dass das diesjährige Dschungelcamp noch nicht aufgrund von Hochwasser evakuiert werden musste – so oft, wie bei den Kandidaten in den letzten Tagen die Tränen geflossen sind.

Denn nicht nur “Heulsuse” Gisele Oppermann weinte sich bisher fast jeden Tag die Augen aus, auch bei ihren Campmitbewohnern wie GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer, Sybille Rauch und Doreen Dietel flossen bereits immer wieder einmal die Tränen.

Am Tag Elf traf es dann den nächsten Dschungelcamp-Teilnehmer: “Strong-änd-helsi” Motivationscoach Bastian Yotta. Schon an Tag Vier brachte ihn sein Geständnis, an Suizid gedacht zu haben, an seine emotionale Grenze. Doch dieses Mal konnte er sich beim Gespräch über seine Kindheit nicht mehr zurückhalten – und brach anschließend in Tränen aus.