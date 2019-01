Tobias Guttenberg meldete sich ebenfalls vor wenigen Tagen zu Wort. Er weiß offensichtlich noch nicht ganz genau, was er von Doreens Dschungelcamp-Beichte halten soll.

Gegenüber dem “Express” sagte er:

“Wenn sie sich so fühlt und sich so ausdrückt, ist das okay. Es ist verständlich und eine rührige Geschichte. Aber es ist nicht so, dass das aus heiterem Himmel kommt. Es geht nicht an mir vorbei – aber das sind alles intime Geschichten, die ich in der Öffentlichkeit nicht austragen möchte.”