Donald Trump unter Druck: "Er ist gefangen, ein panischer Amateur"

Die Demokraten lehnen das ab. In der künftigen Konstellation im Kongress dürfte eine Einigung noch schwieriger werden. Im Januar ändern sich dort die Kräfteverhältnisse. Der Senat bleibt in der Hand der Republikaner. Im Repräsentantenhaus haben dann die Demokraten die Mehrheit.

In der “Washington Post” warnt der berühmte Polit-Stratege Mike Murphy, selbst Republikaner und ehemaliger Berater von John McCain und Mitt Romney: “Er ist gefangen.”

► Trump spiele Poker, habe aber nur “zwei Dreien” auf der Hand. “Jetzt geht er plötzlich All-In. Das ist pure Emotion, das Zeichen eines panisch werdenden Amateurs.”

Der US-Präsident scheint zu glauben, durch den Verzicht auf einen Kompromiss, die Sympathie seiner Basis zu sichern. Selbst twitterte er unlängst: “Es geht für die Demokraten nur darum, Donald Trump und die Republikaner nicht gewinnen zu lassen. Vielleicht haben sie 10 Senatsstimmen, aber wir haben den Kernpunkt, Grenzsicherung! 2020!”

► Von Seiten der Demokraten, hier von einem Sprecher der Meinungsführerin Nancy Pelosi, heißt es derweil: “Nur zu seiner Basis zu sprechen und den Rest der USA zu vergessen, ist nicht das Erfolgsrezept.”

Zuletzt berichtete die “New York Times”, dass Donald Trump sich des wachsenden Drucks durchaus bewusst sei.

Die Mueller-Ermittlungen, das Personalchaos im Weißen Haus, der Streit um seine Mauer zu Mexiko und der daraus resultierende Shutdown – Trump sei in diesen Tagen so isoliert, argwöhnisch und wütend wie nie.

In der “NYT” heißt es:

“Wenn er während Meetings genervt von Beratern ist, was häufig passiert, dann lehnt er sich in seinem Stuhl zurück, verschränkt die Arme und macht ein finsteres Gesicht. Oft schreit Trump dann seine Berater an: ‘Verrückte Idioten!’ Nur benutzt er ein viel schlimmeres Wort als ‘verrückt’.”