Donald Trump: Einflussreicher Republikaner richtet Warnung an Präsidenten

► Nun setzt ihm die eigene Partei die Pistole an die Brust: Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner und Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat Trump in einem privaten Gespräch eindringlich vor einer Fortführung seines Alleingangs gewarnt.

► Laut “Washington Post” habe McConnell Trump am Freitag gesagt, die Ausrufung eines nationalen Notstandes könnte die republikanische Partei spalten. Der US-Präsident erwägt einen solchen Notstand, um sein Grenzprojekt ohne Zustimmung der Demokraten zu finanzieren.

► McConnell, einer der einflussreichsten Republikaner, machte nun allerdings klar: Der Kongress könnte eine Resolution gegen die Ausrufung des Notstandes verabschieden.

Deshalb ist die Warnung so bemerkenswert:

Eine solche Resolution würde Trump wohl das erste Mal zu einem Veto zwingen – und das gegen die eigene Partei.

McConnells deutliche Worte zeigen zudem, dass die Geduld vieler Republikaner mit Trump aufgebraucht ist. Bislang hatte die Partei eisern hinter ihrem Präsidenten gestanden. Die Loyalität – so scheint es – bröckelt nun.

Was ihr noch über den Mauerstreit wissen müsst:

In dem “New York Times”-Interview nannte Trump die Verhandlungen mit den Demokraten über die Mauer zu Mexiko zuletzt eine “Zeitverschwendung”.

Er erwäge weiter die Verhängung des nationalen Notstands, um an Geld für die Mauer zu kommen. Experten sind sich derweil uneinig, ob die Ausrufung des Notstandes rechtens wäre.

Der Jurist Steve Vladeck von der University of Texas etwa erinnerte zuletzt an den Fall des Ex-Präsidenten Harry Truman, der den Kongress in einer angeblichen Notsituation umgehen wollte, um aus Angst vor Streiks im Jahre 1952 Stahlbetriebe zu verstaatlichen. Der Supreme Court entschied: Der Präsident ist dazu nicht befugt.

Mit Material der dpa und von HuffPost US.