Dirty Dancing - Live On Tour

Dirty Dancing - Das Original Live On Tour Die beliebte Schauspielerin Michaela May bei der Premiere in München

Wer erinnert sich nicht an den erfolgreichen Film? Patrick Swayze und Jennifer Grey tanzten sich in die Herzen von Millionen und „The Time Of My Life“ erhielt verdientermaßen einen Oscar als bester Filmsong. Das Deutsche Theater in München zeigt nun „Dirty Dancing - Das Original Live On Tour“.

Die Zeitreise führt zurück in die frühen 1960er Jahre. Frances Houseman, genannt Baby, ist 17 und verbringt mit ihren wohlhabenden Eltern und der älteren Schwester die Ferien im exklusiven Kellerman´s Holiday Resort. Hier lernt sie den gutaussehenden, aber armen Schlucker Johnny und seine Tanzpartnerin Penny kennen, die für die Unterhaltung der Gäste sorgen.