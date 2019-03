Diktatoren

- “Die Geschichte wiederholt sich”.

***

- “Nicht die Geschichte, sondern Fehler wiederholen sich”.

***

Wir waren mit einer Gruppe der Universität Tübingen für zwei Tage in Nürnberg. Wir hatten also die Möglichkeit, zum Dokumentationszentrum der NSDAP zu fahren, und auch die Chance, mit dem Museumsbeamten, Herrn Andreas Clemens, zu sprechen. In diesem Artikel werde ich über unser Gespräch mit Herrn Clemens und die Gedanken sprechen, die mir dieses Gespräch gebracht hat.

Das erste, was ich nach meinem Universitäts-Abschluss tat, war ins Ausland zu gehen. Vom Nahen Osten bis nach Südamerika, von Nordafrika bis nach Europa… Ich hatte die große Chance, an vielen Orten zu sein. Und natürlich habe ich lange in der Türkei gelebt. Vielleicht war gerade das der Grund, warum ich solange mit Herrn Clemens gesprochen habe, was er meinte, kam mir so unheimlich bekannt vor. Ich werde den Grund im letzten Teil erklären.

Herr Clemens führt uns mit ausführlichen Erklärungen durch das Museum. Als ich Gelegenheit erhielt, mit ihm zu plaudern, fragte ich: Warum haben sich die Nazis für Nürnberg entschieden?

“Nürnberg war zu dieser Zeit genau in der Mitte Deutschlands. Aus diesem Grund bauten die Nazis diese Gebäude in Nürnberg, um sich einmal im Jahr treffen zu können. Alle diese großen Gebäude wurden mit Absicht gebaut, um sich nur einmal im Jahr zu treffen und um die Macht zu zeigen. Millionen Menschen aus ganz Deutschland… Sogar eine Gruppe von Studenten aus Königsberg (Kaliningrad) kam nach drei Monaten zu Fuß nach Nürnberg.”

Das ist unglaublich!

“Der Nationalsozialismus wurde als Religion indoktriniert; Sie bauten zum Beispiel Gebäude, Orte aus Marmor, um sich zu treffen (Marmor wurde oft im Kirchenbau verwendet) und diese Orte waren wie ihre Tempel, sie hatten ein Buch (Mein Kampf), Hitler war mehr als ein Führer. Ein System mit einem Tempel, einem Buch, einem Prophet!”

Schrecklich, nicht wahr! Ich mache weiter mit meinen Fragen...

Als ich ihn fragte, warum mich diese Strukturen an die Strukturen des Römischen Reiches erinnerten, lächelte Herr Clemens und gab mir diese Antwort:

“Die Nazis schufen eine neue Geschichte und Legenden für sich. Sie sahen sich als Fortsetzung des Römischen Reiches. Zum Beispiel war der deutsche Adler eine Römische Figur.

Auf diese Weise wollte Hitler das von ihm gegründete Reich auf ein solides Fundament stellen.

Der Begriff der Blutfahne wurde auch aus dem Römischen Reich genommen, aber laut den Nazis war seine Bedeutung anders; Es stellte das Blut der Nazis dar, die 1923 nach dem Putschversuch in München getötet wurden.”

Wenn wir über einen solchen Mann sprechen, der seine Macht schrittweise erhöht hat -der sogar jemanden dazu zwingt, das Reichstagsgebäude mit Absicht in Brand zu setzen, um alle Macht zu erlangen-, dann alle seine Gegner vernichtet, mehr als 6 Millionen Menschen in Vernichtungslager geschickt und am Ende zerstörte er das ganze Land gab mir unheimliches Gefühl mehr als genug. Daher möchte ich Herr Clemens zu den aktuellen Fragen befragen.

Wie kann eine Partei wie AfD in einer von den Nationalisten so verletzten Gesellschaft existieren?

“Deutschland war eines der Länder, die keine Partei wie die AfD hatten. Zum Beispiel hat Frankreich den Front National. Diese Partei hatte sich jahrelang gegen die Juden und jetzt gegen die Muslime geäußert.”

Viele Gedanken kamen mir bei dieser Antwort in den Sinn; Marine Le Pen aus Frankreich, Erdoğan aus der Türkei, Duterte aus den Philippinen, Putin aus Russland, Orban aus Ungarn, Bolsonaro aus Brasilien, der Busfahrer Maduro aus Venezuela, Xi Jinping aus China, Modi aus Indien und Trump als Chef dieses miesen Orchesters.

Arme Menschheit, arme Welt! Menschen sind wie Gefangene, die in ihre Henker verliebt sind!

Was denken Sie, wird die Zukunft der AfD sein, Herr Clemens?

“Ich denke, AfD geht nicht weg.

Die anderen Parteien müssen es besser machen. Sie sollten den Menschen zuhören. Die Menschen brauchen Häuser, Ärzte… die Mieten stiegen drastisch. Die Lebenshaltungskosten sind ein ernstes Problem.

Also, die Lösung ist die anderen Parteien müssen besser sein”.

***

Das einzige, woran ich dachte, als ich das Museum besuchte und Herr Clemens zuhörte, war, wie sich Diktatoren ähneln.

Das Parlament wurde in Hitlers Deutschland verbrannt und alles begann damit; in Erdogans Türkei war es ein Putschversuch in 2016. Fast drei Jahre sind vergangen. Erdogan und seine Bande warfen alle, die gegen sie waren, ins Gefängnis oder trieben sie zur Flucht.

Mehr als 200.000 Menschen; Beamte, Lehrer, Staatsanwälte, Dozenten, Richter, Ärzte... wurden entlassen. Ungefähr 100.000 Menschen wurden seit dem Putschversuch verhaftet, einige von ihnen wurden freigelassen und erneut festgenommen, es gab weitere Verhaftungen, und im Moment werden etwa 60.000 Menschen im Gefängnis verrotten gelassen. Etwa 17.000 von ihnen sind Frauen und etwa 700 Babys sind mit ihren Müttern im Gefängnis.

Und über den Ehrgeiz, der Hitler dazu brachte, Nachbarländer anzugreifen; Erdogan hat weit mehr Ambitionen. Wenn Erdogan so viele Chancen und Möglichkeiten hätte wie Hitler, würden wir heute über ein ganz anderes Szenario sprechen.

Es ist nicht einmal nötig über die Zeitungen zu berichten, die Erdogan zum Schweigen gebracht hat; die Zeitungen und Fernsehsender, die er geschlossen hat, die Universitäten und die Schulen, die aufgrund seiner Befehle geschlossen wurden.

Hitler wurde als Prophet beschrieben; Erdogan sieht sich als Kalif.

Ich habe leider genau gesehen, was Erdogan und seine Bande in der Türkei gemacht haben. Wie er jeden Tag die ganze Welt manipuliert!

***

Letztes Wort; die Geschichte wird sich nicht wiederholen, solange wir aus der Vergangenheit lernen können.