Poptitan Dieter Bohlen ist derzeit mit seiner Carina im Urlaub auf den Malediven.

Dabei machte er auch ein Video, das viele seiner Fans überraschen dürfte.

Im Video oben erfahrt ihr, wieso Dieter Bohlen für sein Instagram-Engagement nun sogar für einen Award nominiert ist.

Dieter Bohlen hat sein Privatleben lange Zeit bedeckt gehalten. Doch seitdem der 64-Jährige Instagram für sich entdeckt hat, gibt er seinen Fans auch immer wieder private Einblicke in seinen Alltag.

So zum Beispiel, wenn er mit seiner Carina zusammen Urlaub macht. Dann zeigt Bohlen beispielsweise, in welchem Hotel die beiden unterkommen und was sie dort erleben.

In einem aktuellen Video bewies der 64-Jährige – auch bei Dieter Bohlen geht es manchmal wild zu.

Der Entertainer filmte sich am Strand der Malediven, im Hintergrund das türkisfarbene Meer.

Dieter Bohlen: “Die Nachwelt wird mich lieben für das, was ich aufgenommen habe”

Dazu sagte er an seine Fans gewandt: “Willkommen bei Dieters Tagesschau. Die Nachwelt wird mich lieben für das, was ich aufgenommen habe. Ich bin ja schon so oft hier gewesen, aber noch nie habe ich Sex auf den Malediven gefilmt. Ihr werdet total überrascht sein. Ich hab solche Aufnahmen wirklich noch nie gesehen.”

Welch böser Schelm jetzt vermutet, dass Bohlen sich womöglich gleich beim Sex filmen wird, irrt.

Stattdessen hielt der 64-Jährige sein Handy aufs Meer gerichtet – und filmte zwei Haie beim glücklichen Liebesspiel.

Nach einigen Sekunden hielt Bohlen das Handy wieder auf sich und fügte hinzu:

“Sex auf den Malediven – zwar nur von Haifischen, was relativ schnell zu Ende war bei den Jungs. Ich glaube, es hat ihnen trotzdem Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass viele Naturfilmer sagen werden: ‘Wow Dieter, sowas habe ich noch nie gesehen.’”

Ob die Naturfilmer von Bohlens Aufnahmen überrascht waren, ist nicht bekannt.

Fakt ist aber: Seine Fans waren erfreut über das Video und feierten ihn für seinen Humor.