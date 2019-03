Dieses Bild offenbart Trumps gefährliches Scheitern beim Nordkorea-Gipfel

Reuters Satelliten-Aufnahmen des Testgeländes in Nordkorea.

► Nordkorea habe die Arbeit auf dem Gelände zwischen dem 16. Februar und dem 2. März wieder aufgenommen, berichtet die US-Zeitung weiter – also zu einem Zeitpunkt kurz vor oder nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Vietnam vergangene Woche .

Trump hatte beim Treffen mit Kim vergangene Woche auf einen Durchbruch gehofft – und war gescheitert. Der Gipfel war überraschend ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Nordkorea verlangte als Gegenleistung zur Abrüstung die Aufhebung von Sanktionen, die USA waren nicht bereit, das zu tun.

Die Wiederaufnahme der Arbeit auf einem Gelände für Raketentests ist ein weiterer Rückschlag für die US-Regierung. Bei der Sohae Satellite Launching Station handelt es sich laut der “Washington Post” um das größte Raketentestgelände Nordkoreas.

Laut dem Experten Jeffrey Lewis vom Middlebury Institute of International Studies in Monterey könnte Nordkorea an einem Start einer Weltraum-Rakete arbeiten. Damit würde das Land zwar nicht Sanktionen brechen – dennoch könnten die Spannungen zwischen Washington und Pjöngjangwieder zunehmen, sagte er der “Washington Post”.

Was ihr noch wissen müsst: