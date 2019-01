Dieser Mann sagt, er hat den besten und freisten Staat der Welt gegründet – mitten in Deutschland

Glaubst du denn, irgendein Elternteil auf der Welt kann das?

Nein, aber ich habe diesen Anspruch, es zu können, an mich. Und genau der war ein bisschen der Ansporn für mich. Außerdem habe ich einfach immer viele Interessengebiete gehabt. Das hat irgendwie mit Astrophysik angefangen. Da hatte ich Mega-Bock drauf und hatte dann ganz viel Interesse an all den Sachen, die im Universum passieren können. Da habe ich natürlich schnell gelernt, dass es schwer wird, das alles zu lernen. Aber immer, wenn ich etwas Neues gelernt habe, war das gut. Für mich und mein Ziel, alles wissen zu wollen. Oder zumindest das verstehen zu wollen, was ich im Alltag so benutze.

Hat denn schon der kleine Fynn alles auseinandergeschraubt und seinen Lehrern Löcher in den Bauch gefragt?

Als kleiner Junge habe ich das noch nicht gemacht. Ich war ein kleiner Dulli, dessen Lebensinhalt es war, mit Böllern im Wald rumzuballern.

Bist du jetzt weniger denkfaul als früher?

Vielleicht ja. Ich bin generell weniger faul geworden. Früher war ich auch ein fauler Schüler und wollte so wenig machen, wie es geht, musste aber eher viel machen.

Warst du kein guter Schüler?

Ich war so oberes Mittelfeld. Ich musste schon richtig viel ackern und sehr viel tun, damit ich halbwegs ok irgendwie durchkomme. Jetzt bereue ich es voll, dass ich damals den Sinn hinter den Inhalten nicht gesehen habe. Ich ärgere mich, dass ich es nicht schon damals so cool fand, was zu lernen – in Chemie und Physik vor allem. Hätte ich einen stärkeren Realitätsbezug in der Schule gehabt, wäre ich – glaube ich – voll gut gewesen.

Das könnte euch auch interessieren: “Meine Damen, der Aufsichtsrat ist kein Kaffeekränzchen”

Ist doch super, dass du diesen Moment des “Erwachens” überhaupt hattest und jetzt hier versuchst, das gleiche Gefühl auch bei anderen auszulösen.

Ja, auf jeden Fall. Und natürlich habt ihr recht, dass es gut ist, dass es irgendwann “Klick” gemacht hat, aber es ist trotzdem schade, wenn ich daran zurückdenke, wie ich mich damals gequält habe. Es hätte so schön sein können, Schule hätte das Geilste sein können. Ich ärgere mich einfach über die vielen Jahre, die ich verloren habe.