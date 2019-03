Dieser Mann kämpft dafür, dass der Mörder seines Sohnes freigelassen wird

Der Schmerz darüber, sein Kind zu verlieren, muss unvorstellbar groß sein. Vor allem, wenn die eigene Tochter oder der eigene Sohn ermordet werden, kann sich dieser Schmerz schnell in Wut und Hass gegen den Täter wandeln – was auf den ersten Blick nachvollziehbar scheint.

Azim Khamisa jedoch hat dem damals 14-jährigen Mörder seines Sohnes verziehen – denn er meint: “Die Opfer befinden sich an beiden Enden der Pistole.”

Auch der Mörder war “ein Opfer der amerikanischen Gesellschaft”

Azims Sohn Tariq wurde am 21. Januar 1995 vom Mitglied einer Jugendbande, Tony Hicks, erschossen. Der damals 20-jährige Tariq jobbte neben seinem Studium als Pizzalieferant, wurde eines Freitagabends jedoch zu einer falschen Adresse gelockt und dort von vier Jugendlichen umzingelt. Der Anführer der Gruppe, selbst gerade einmal 18 Jahre alt, wies Tony an, auf Tariq zu schießen. Nur wenige Minuten später starb der Student an der Schusswunde.

Kurz darauf erhielt Azim einen Anruf von der Mordkommission: Sei Sohn sei soeben erschossen worden. “Noch nie in meinem Leben habe ich so einen Schmerz gespürt”, sagt Azim im Gespräch mit der HuffPost (siehe Video oben). ”Es fühlte sich an, als wäre eine Atombombe in meinem Herzen explodiert.”