An einem klaren und sonnigen Morgen stehen 40 Menschen im zentralen Stadtviertel SoMa in San Francisco mit eingehakten Armen in einer Kette nebeneinander. Sie blockieren den Eingang zum San Francisco Federal Building. Noch vor wenigen Wochen wurde die Stadt in eine erstickende Rauchdecke eingehüllt, die von den großflächigen Waldbränden im Norden herbeigeweht wurde. Inzwischen hat der Nebel sich wieder gelichtet. Erstmal. Der Klimawandel hält an, die Naturkatastrophen gerade in Kalifornien häufen sich. “Ich bin heute hier, weil uns nur noch zwölf Jahre bleiben”, erklärt die 18-jährige Lydia Macy der HuffPost, während sie zusammen mit anderen Aktivisten ein zwölf Meter langes Banner hochhält. “Der Klimawandel ist das größte Problem des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir nichts dagegen unternehmen, werden wir bald keine Welt mehr haben, auf der wir leben können.” Macy geht auf die Berkeley High School. Hunderte ihrer Mitschüler nehmen ebenfalls an der Aktion teil, die von der Bay-Area-Ortsgruppe der Organisation Sunrise Movement veranstaltet wird. Die Jugendorganisation verfolgt das Ziel, den Klimawandel aufzuhalten und im Laufe dieses Prozesses Millionen Arbeitsplätze zu schaffen.

Das Einzige, was jetzt noch im Weg steht, sind die Politik und die Menschen an der Macht Macy - Klimaaktivistin

Die aktuelle Kampagne von Sunrise Movement konzentriert sich darauf, Druck auf Kongressabgeordnete auszuüben. Sie sollen die junge demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez beim Vorantreiben eines sogenannten Green New Deals unterstützen. Es handelt sich dabei um ein politisches Programm, das den gerechten und raschen Übergang zu einer auf erneuerbaren Energien basierenden Wirtschaft gewährleisten soll.

ROBERT RAYMOND

“Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil wir alle die wissenschaftlichen Fakten kennen und die Lösungen klar auf der Hand liegen”, erklärt Macy. “Das Einzige, was jetzt noch im Weg steht, sind die Politik und die Menschen an der Macht.” Macy ist Teil einer wachsenden Klimaschutzbewegung, die Wälder besetzt, Erdölleitungen lahmlegt, Konferenzen zu fossilen Brennstoffen stört und auf viele andere Arten zivilen Ungehorsam ausübt. Diese Bewegung besteht aus jungen Menschen, die sich auf Grund des Klimawandels keine besonders guten Zukunftschancen mehr ausrechnen. Sie sagen, dass sie die Nase voll davon haben, immer nur höflich nachzufragen. Und dass sie die Tatenlosigkeit, Unfähigkeit und Korruption nicht länger hinnehmen wollen, die sie der Politik vorwerfen. Sie sind bereit, sich mit vollem Körpereinsatz in die Getriebe, die Räder und die Hebel der Kohlenstoffwirtschaft zu werfen — und sie haben sehr gute Gründe dafür.

Es fühlt sich so an, als würde unsere Zukunft regelrecht in der Schwebe gehalten

Das Ende der Welt rückt immer näher. Und dennoch brauchen wir unglaublich lange dafür, diese Tatsache zu begreifen. Natürlich gibt es bereits viele Gemeinden auf der ganzen Welt, die sich über die Auswirkungen des Klimawandels vollständig im Klaren sind. So muss man die Einwohner von Puerto Rico, der Marshall Islands oder der nordkalifornischen Stadt Paradise, in der es vor kurzem schwere Brände gab, gewiss nicht vor der bevorstehenden Klimakatastrophe warnen.

JOSH EDELSON VIA GETTY IMAGES Ein ausgebranntes Haus in der Stadt Paradise in Kalifornien.

Doch trotzdem bringt uns das Ausmaß der Erkenntnisse des Weltklimarats endlich alle auf den aktuellen Stand der Tatsachen. Ähnlich wie die schockierende Grafik zu Treibhausgasemissionen in Al Gores Dokumentarfilm “Eine unbequeme Wahrheit” scheint auch der Bericht einen kollektiven Nerv getroffen zu haben. Es ist ein Strich im Sand. Ein Punkt ohne Wiederkehr. Eine Warnung mit apokalyptischer Bedeutung. Rebellion Day “Es fühlt sich so an, als würde unsere Zukunft regelrecht in der Schwebe gehalten und als ob ich gar keine wirkliche Wahl mehr hätte”, erklärt Isaac Silk der HuffPost. Der 26-jährige ist Aktivist bei der Bay-Area-Ortsgruppe von Sunrise Movement. Sunrise Movement ist nur eine von vielen Organisationen in der wachsenden Bewegung von jungen Menschen, die durch zivilen Ungehorsam für den Klimaschutz kämpfen. Im Vereinigten Königreich organisiert eine Gruppe namens Extinction Rebellion immer wieder Massendemonstrationen und Flashmobs in Städten wie London, um den Verkehr an zentralen Stellen zum Erliegen zu bringen. Ziel der Aktionen ist es, Druck auf die Politik auszuüben und die Öffentlichkeit auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Larch Maxey ist als Koordinator bei Extinction Rebellion in London tätig. Er ist ein Veteran der Klimagerechtigkeitsbewegung und hat bei der Organisation des “Rebellion Day” mitgeholfen, der erst kürzlich am 17. November stattfand. Nach Aussagen der Gruppe hätten 6.000 Menschen an diesem Tag des zivilen Massenungehorsams teilgenommen. In London seien fünf Brücken stillgelegt worden.

ROBERT RAYMOND

“Wir müssen das komplette System zum Erliegen bringen Russel Gray - Vollzeitkoordinator für Extinction Rebellion USA

“Gewaltlose, direkte Aktionen mit einer Massenbewegung im Rücken sind die größte Chance, die wir im Augenblick haben”, erklärt Maxey der HuffPost. “Wir haben in den letzten Jahrzehnten viele Dinge ausprobiert, wie beispielsweise Demonstrationen, Petitionen, wissenschaftliche Papiere oder Berichte. Ich persönlich habe sämtliche dieser Maßnahmen versucht.” Geholfen hätten sie wenig. Extinction Rebellion hat dem britischen Parlament den offenen Widerstand erklärt, da dieses nach Auffassung der Organisation den Gesellschaftsvertrag gebrochen hat. Diese Ankündigung hat bei zehntausenden Menschen überall im Vereinigten Königreich Anklang gefunden. Maxey berichtet von einem 17-jährigen jungen Mann namens Jack, der an den Massenprotesten im November teilgenommen habe. “Er tauchte einfach auf und demonstrierte mit uns”, berichtet Maxey. “Am zweiten Tag führte er dann selbst eine Demonstrationsgruppe an. Und am dritten Tag koordinierte er seine eigene Straßenblockade.” Geschichten wie die von Jack kämen bei Neumitgliedern von Extinction Rebellion häufig vor, sagt Maxey.

Wir befinden uns in einer ziemlich hoffnungslosen Situation und wir haben noch einen langen Weg vor uns Russel Gray - Vollzeitkoordinator für Extinction Rebellion USA