Diese 6 Produkte solltest du meiden, wenn du Tiere liebst

Hawaii hat erst kürzlich Sonnenschutzmittel verboten, die BP-13 enthalten, weil es in den weltberühmten Riffen so viel Schaden anrichtet.

Eine Chemikalie, die häufig in Sonnencremes steckt, ist Oxybenzone – auch bekannt als BP-13. Sie ist “sehr giftig für juvenile Korallen und andere Meereslebewesen”, so das Ergebnis einer Studie aus dem Jahr 2015.

Photo by Steve Wilson via Getty Images

Alternativen: Mehr als 200 große Marken haben sich der Sustainable Apparel Coalition angeschlossen, die umweltfreundliche Herstellungsmethoden fördert. Doch nur ausgewählte Marken wie Patagonia setzen diese Standards in ihren Portfolios auch wirklich durch. Beim Kauf also immer auf vertrauensvolle Nachhaltigkeitssiegel und -strategien achten.

Die Fabriken nutzen für die Herstellung viele toxische Chemikalien in hoher Dosis, um Jeanshosen zu bleichen oder zu färben. In Entwicklungsländern wie Indien, wo die Textilbranche boomt, gelangt das giftige Abwasser ganz einfach in Flüsse und zerstört dort die Ökosysteme und machen ein Leben im Wasser vielerorts unmöglich.

Tier Und Naturfotografie J und C Sohns via Getty Images

Es wird geschätzt, dass sich jedes Jahr bis zu 300.000 kleine Wale, Delfine und Tümmler in (ausrangierten) Fischernetzen verfangen und so verenden.

In Deutschland werden pro Jahr schätzungsweise 40 Millionen Strohhalme verwendet. Und die gängigen Strohhalme aus Plastik sind nicht recyclebar – viele landen in der Natur, in Wäldern, Flüssen und Ozeanen.

Das Ergebnis sind gruselige Bilder von Schildkröten, denen ein Strohhalm in der Nase steckt oder Röntgenbilder, die zeigen, dass viele Meereslebewesen Plastik für Futter halten.

Alternativen: Ob Longdrink oder Cola-Dose: Es lohnt sich immer, bei der Bestellung dazu zu sagen, dass man gerne auf einen Strohhalm verzichtet. Eine Initiative aus Hamburg hat sich gerade gefunden, um Bars und Restaurants dazu zu bringen, nur noch auf Wunsch Strohhalme zu reichen. Wer nicht auf Strohhalme verzichten will: Ein Start-up aus Los Angeles, USA, will den ersten Mehrweg-Strohhalm auf den Markt bringen, der sich zusammenklappen lässt und den man am Schlüsselbund tragen kann. Vielleicht gibt’s den ja bald auch in Deutschland!?

Dieser Beitrag stammt von Global Citizen und wurde dort zuerst veröffentlicht. Global Citizen ist eine globale Bewegung junger, engagierter Menschen, die die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit bewältigen wollen. Mehr erfahren könnt ihr auf www.globalcitizen.org/de, aktiv werden und euch für eine bessere Welt für alle stark machen.