Ja, sie steht nur an zweiter Stelle, damit muss sie sich abfinden. Manchmal bringt sie mich zur Weißglut, an anderen Tagen hüllt sie mich ein wie eine warme Decke. Sie ist immer sehr direkt zu mir, manchmal auf laute, manchmal auf leise Weise. Sie ist groß und kräftig, bewegt sich nie vom der Stelle. Und doch geht sie oft mit mir spazieren. Ich liebe ihre glatte, zarte Oberfläche. Ihre Stimme, ihren Charakter.

Die zweite Liebe meines Lebens ist das Klavier :-)

In den Achtzigern oft missbraucht, um schnullige Popsongs zu untermalen, schlägt das Klavier in den letzten Jahren neue Töne an. Hätte mir damals jemanden erzählt, ein Solo Pianist füllt die TUI Arena, dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Doch Menschen wie Nils Frahm, Ólafur Arnalds, Ludovico Einaudi und Gonzales haben es auf die großen Bühnen geschafft. Mit ganz minimaler Klaviermusik.

Als ich 1998 in meiner Heimat Flyer für den ersten Akustikabend verteilte, schauten mich die meisten eher skeptisch an. Doch ich wollte raus, meine Gefühle niederlegen. Dem Zuschauer zeigen, was dieses Instrument hervorrufen kann. Zuvor war ich lange Zeit zur Kur und fand in einer alten Kammer ein Klavier. Über die acht Wochen der Einsamkeit gab mir dieses Instrument halt. Es entstanden Stücke wie Maskerade, Weltentraum und Sperare. Nie hatte mich etwas zuvor so tief berührt.