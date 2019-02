Die Welt geht unter und du willst nicht nur zuschauen? So schaffst du es

12963734 via Getty Images

Anfang Oktober ist es mal wieder soweit: Mahnende Überschriften warnen in apokalyptischem Ton vor dem Klimakollaps, der laut dem neuen UN-Weltklimabericht noch schneller kommen wird als erwartet. Nichts Neues eigentlich – außer dass die Wissenschaftler nun (endlich) den Panikknopf gedrückt haben.

Als ich mich durch die Nachrichten klicke, fühle ich mich trotzdem fassungslos, schockiert – und gleichzeitig resigniert.

“Als ob das jetzt was ändert”, schießt es mir durch den Kopf. Denn meine Zuversicht beim Mammutprojekt ”ökologischer Wandel” ist gedämpft angesichts der Klimawandelleugner, Wirtschaftslobbyisten und einer bequemen Masse von “Weiter so”-Menschen.

Im Kampf gegen die ungreifbare Bedrohung durch den menschengemachten Klimawandel ist es leicht, sich wie ein Sandkorn zu fühlen, das zwischen immer neuen Herausforderungen zu Staub zerrieben wird.

Nach einigen weiteren Weltuntergangsüberschriften spüre ich dann eine Mischung aus Wut und Motivation in mir aufkommen. Ein “Jetzt erst recht!”-Gefühl köchelt in mir hoch.

Und so stehe ich wieder mal vor der Frage: Wie mache ich weiter?

Umweltschutzorganisationen sind so zahlreich wie die Bereiche, in denen ich mich “bessern” kann: Zero Waste, pflanzliche, saisonale und regionale Ernährung, Minimalismus, Slow Fashion… Allein die Auswahl kann überfordern und lähmen.

Habe ich erst einmal angefangen, sehe ich immer mehr ökologische Baustellen. Da ist es nicht verwunderlich, wenn wir uns manchmal überrollt fühlen. Aufgeben will ich aber nicht! Denn Nichtstun ist für mich – und viele andere – keine Option.

Wie schaffe ich es, mich und andere zu Nachhaltigkeit zu empowern? Wie schaffen wir es, dranzubleiben?

Erkenntnis Nummer 1: “Ich kann das!”

Ich spreche mit Karen Hamann, Umweltpsychologin und Autorin des Handbuchs “Psychologie im Umweltschutz”. Sie rät: “Es ist wichtig, sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen. Wut kann ja zum Beispiel eine aktivierende Kraft sein.”