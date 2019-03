Die wahren Helden der Redaktion – unsere Bürohunde

In einer Online-Redaktion kann es an manchen Tagen schon sehr anstrengend werden. Bei Überstunden, Stress, massivem Kaffee-Konsum und teils auch Meinungsverschiedenheiten zeigt sich, wer der die Redaktion wirklich zusammenhält: Die Redaktionshunde.

In den vergangenen Jahren sind einige Vierbeiner in der HuffPost-Redaktion ein und aus gegangen – und waren immer für uns da, sobald wir sie gebraucht haben.

Selbst an den stressigsten Tagen behielten sie stets die Fassung und wollten – zu unserer Begeisterung – eigentlich nichts anderes auf dem Rücken liegen und den Bauch gekrault bekommen.

Während der heftigsten Diskussionen gaben sie uns die bedingungslose Liebe, die wir brauchten, und an den traurigsten Tagen sorgten sie für gute Laune im Büro.

An dieser Stelle daher vielen Dank an die Mitarbeiter der HuffPost, die in keinem Impressum auftauchen, die ihren Namen über keinem Beitrag finden und die nur in Kuscheleinheiten bezahlt wurden.