► Wir stellen euch die bisher unbekannteren Verdächtigen in den Trump-Ermittlungen vor .

Was sie mit Trump zu tun haben: Weisselberg ist der Finanzvorstand der Trump Organization; Lieberman ist deren Vize-Präsident im Bereich Management und Entwicklung; Calamari ist ein Trump-Treuer, der sich seit 1981 von dessen Bodyguard zum Betriebsleiter der Trump Organization hochgearbeitet hat.

Welche Rolle sie in den Ermittlungen spielen: Bei seiner Anhörung vor dem Kongress hatte Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen auf die Frage, wer von möglichen Finanzvergehen des US-Präsidenten wüsste, auf Weisselberg, Lieberman und Calamari verwiesen.

Die drei Männer sind in alle Geschäfte der Trump Organization involviert; Weisselberg unterschrieb Schecks, die Cohen für dessen Schweigegeld-Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels in Trumps Auftrag übergeben wurden. Tatsächlich wurde der Finanzvorstand bereits von Sonderermittler Robert Mueller befragt.

Brad Parscale