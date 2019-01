Die Ruhe als Aufgabe: Rückkehr zur eigenen Bestimmung

Die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel kennt die Fallen der modernen Beschleunigungsgesellschaft aus eigener Erfahrung: 2007 schrieb sie das Buch „Das Glück der Unerreichbarkeit“, in dem sie den täglichen Termindruck und das Trommelfeuer der Dauerkommunikation beklagte und ihren Lesern dringend empfahl, immer wieder Ruhephasen einzulegen und abzuschalten. Das klang sehr einleuchtend – drei Jahre später allerdings bewies ausgerechnet Meckel selbst, dass es mit solchen Tipps allein nicht getan ist. 2010 veröffentlichte die „Erfolgsfrau“ das Buch „Brief an mein Leben – Erfahrungen mit einem Burnout“. Darin berichtet sie, wie ihr genau das passierte, wovor sie in ihrem ersten Buch gewarnt hatte: Während sie eine Vielzahl von E-Mails beantwortete, den Koffer für eine Konferenz packte und an tausend Dinge zugleich dachte, versagte ihr Körper.

Die Unruhe ist ein ständiges Sehnen und Drängen, ein permanenter Aufbruch, ein zielloses Treiben und Getriebensein, ein Wandel ohne Ziel, der keine Verbindung herstellen und keinen Übergang schaffen kann. Es ist nicht dieser Augenblick, das Hier und Jetzt, was zählt, sondern immer nur der nächste. Das Leiden an der Ruhelosigkeit ist heute weit verbreitet: Kaum jemand setzt sich noch genüsslich ins Café. Stattdessen wird ein Coffee-to-go bestellt. Innere Unruhe ist heute so etwas wie ein permanenter Alarmzustand, aus dem es keine Befreiung, sondern nur Erlösung gibt.

Die westliche Kultur hat die Muße (skolé, otium) leider an den Rand gestellt und gegen das Ideal der unabsehbaren Entwicklung und des Fortschritts eingetauscht. Dabei hat Muße hat nichts mit Faulenzen zu tun. Das Nichts-Tun ist die höchste Form von Frei-Sein. Für Aristoteles war Muße der Angelpunkt, um den sich alles dreht. Tugend und politische Weisheit sind ohne sie nicht möglich. Wer sich ihr hingibt, zieht sich von der alltäglichen Welt beobachtend zurück, um dann mit erneuter Kraft wirksam und produktiv zu sein. Dazu muss ein Schritt zurückgegangen werden, um die Unruhe zunächst einmal zu verstehen.

„Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding

und die Freude an sich selbst.“ (Goethe)

Zu den kritischen Beobachtern, die ihr Unbehagen an der Rastlosigkeit des Menschen äußerten, gehörte schon Goethe. Die Lebhaftigkeit des Handelns, das Durchrauschen des Papiergeldes, das Anwachsen der Schulden, um Schulden zu bezahlen, die „rätselhafte Mobilität“ – das war die Welt, die ihn umgetrieben hat und nicht zur Ruhe kommen ließ. Es war keine gute Zeit, um sich zu sammeln und innehalten zu können. Die hektische Betriebsamkeit seiner Zeit beschäftigte ihn u. a. in seinen Maximen und Reflexionen: „Für das größte Unheil unserer Zeit, die nichts reif werden läßt, muß ich halten, daß man im nächsten Augenblick den vorhergehenden verspeist [...] und so springt‘s von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, von Reich zu Reich und zuletzt von Weltteil zu Weltteil, alles veloziferisch.“ Die Wortschöpfung ist abgeleitet von „vélocifere“ (frz. für Eilwagen, Eilpost; Velocitas: die Eile) und erfreute sich bei ihm großer Beliebtheit. Sie dokumentiert die Skepsis, mit der er dem Geschwindigkeitsrausch der beginnenden Industrialisierung Europas begegnete.

Unruhe fand Goethe auch in sich selbst genug, doch in der Natur glaubte er Ruhe zu finden. Er war misstrauisch, wenn es darum ging, nur in sich selbst hinabzusteigen, weil man hier in der Gestaltlosigkeit schnell den Halt verlieren kann und es nichts Festes gibt. Aber draußen, im Erdreich, ist das „Grundfeste“ ein stabiles Fundament. Goethe war wie so viele von uns hin und her gerissen zwischen dem Verlangen nach Ruhe und Abschirmung, nach einem Ort, wo er sein Haus zuschließen konnte, und einer Neugier, bei großen Ereignissen unbedingt dabei zu sein. Er wollte sich der Welt entziehen und gleichzeitig an ihr teilhaben. Das zu können ist Lebenskunst.

