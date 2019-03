Die Rückkehr des Teppichs: Blick auf den Boden der Realität

In Zeiten der Globalisierung, Digitalisierung, Arbeit 4.0 und zunehmender Komplexität wird für viele Menschen der „Boden der Tatsachen“ zunehmend fragwürdig. Sie fühlen sich ohne festen Halt und sehnen sich nach Geborgenheit, Ruhe und Wärme. Dem Wunsch nach Heimeligkeit folgend erleben Teppiche seit einigen Jahren wieder eine Renaissance, die mit dem Comeback des Handwerks zusammenf

ällt. Jahrelang wurden vor allem Parkett, Holzdielen, Fliesen, Laminat oder Estrich in Wohn- und Arbeitsräumen verlegt. Der Teppichboden hatte keinen leichten Stand, denn er galt für viele als Inbegriff deutscher Spießbürgerlichkeit. Nur in Redewendungen war er noch präsent: auf dem Teppich bleiben, unter den Teppich kehren, den roten Teppich ausrollen.

Inzwischen ist er wieder da. Der Teppich kehrt sogar an die Wand zurück. Die Menschen suchen ihre Häute wieder und bedienen sich dabei unterschiedlicher Stile, warmer Farben und Formen, die meistens aus weichen, natürlichen Materialien sind. damit einher geht auch das wachsende Interesse an Vintage: So steht der Vintage-Look der Teppiche ebenfalls für die Sehnsucht nach Verwurzelung, Einzigartigkeit, Authentizität und Handwerkskunst. Aus entfärbten Versatzstücken alter Teppiche werden neue kombiniert. Diese Entwicklung ereignet sich parallel zum Cocooning-Phänomen, sagt Claudia Silber, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der memo AG: „Wenn es nicht nur draußen, sondern auch sozial kalt wird, zieht man sich gern in die eigenen vier Wände zurück.“

Die Kultur des Teppichs umfasst zweieinhalb Jahrtausende. Schon in steinzeitlichen Höhlen wurden Tierfelle ausgelegt, um den kalten Untergrund abzudämmen. Das Bärenfell machte das kalte Heim gemütlich. Ein Teppich bildete die Wand, den Boden und manchmal auch das Dach der Wohnstätte, bevor der Mensch sesshaft wurde. In der nomadischen Tradition war er das Zuhause. Bis ins 19. Jahrhundert waren Teppiche ein Privileg der Adligen. Vor etwa 100 Jahren wurde der Orientteppich durch die Kolonialhändler ins bürgerliche Ambiente gebracht. Bis in die 1970er-Jahre war er vor allem in Deutschland ein wichtiges Statussymbol. Mit ihm verschwanden zeitgleich auch andere traditionelle (pflegeintensive) Gegenstände des Hausrats: Porzellan, Kristallglas, Silber. In den 1990er-Jahren verlor der textile Untergrund dann vollends an Status. Bevorzugt wurden fortan Laminat-, Beton- und Holzböden. Teppiche widersprachen dem Ideal der großen, offenen, lichtdurchfluteten Räume. Auch wurde immer mehr darauf gesetzt, Dinge abzukürzen und Produktionsprozesse zu beschleunigen, was eine schlechtere Qualität zur Folge hatte.

Heute berührt etwas von Hand Gefertigtes mehr als ein von Maschinen hergestelltes Produkt. Hersteller in ganz Europa setzen dabei immer öfter auf nachhaltige Produkte, denn die Verarbeitung von Teppichen ist problematisch. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Herstellung von Garn, die gut die Hälfte aller negativen Umweltauswirkungen in der Teppichproduktion verursacht. Dabei werden enorme Mengen an Erdöl verbraucht. Problematisch ist auch der Recyclingprozess. Jährlich werden rund 1,6 Millionen Tonnen in Europa entsorgt, 400.000 Tonnen davon in Deutschland. Rund 60 Prozent landet auf Deponien und der Rest wird verbrannt. Die Hersteller suchen deshalb nach umweltfreundlicheren Lösungen. Aber nicht erst seit heute: Ein Abfallprodukt lieferte Nils-Erik Eklund nach dem Krieg 1949 eine Idee: Als er mit einem Kompagnon eine kleine Weberei in Stockholm aufbaute, entdeckte er bunte Schnüre in den Mülltonnen eines benachbarten Betriebs und begann, Flickenteppiche daraus zu fertigen. Sein Unternehmen nannte er „Blon2, eine Ableitung aus dem schwedischen Wort für Baumwolle (bomull) und Nylon. Heute finden sich Bolon-Böden in Boutiquen von Hugo Boss und Chanel, in Hotels, Beachclubs und auf Kreuzfahrtschiffen, aber auch in Büros von Google und Microsoft. Die Schwestern Annica und Marie Eklund, die 2003 in die Firma einstiegen, gehören zur dritten Führungsgeneration. Sie legen ihren Fokus auf nachhaltige Produktion und Design.

Europaweit gibt es heute zahlreiche Akteure in der Teppichbranche, darunter viele Traditionsunternehmen wie der niederländische Hersteller Desso, das deutsche Traditionsunternehmen Vorwerk und das fast dreihundert Jahre alte Unternehmen Balsan mit Hauptsitz im französischen Arthon. Interface, ein Hersteller modularer Bodenbeläge, ist seit 1994 führend in den Bereichen Nachhaltigkeit und Innovation. Bis 2020 soll das Unternehmen keine negativen Umweltauswirkungen mehr haben. Ein 7-Punkte-Plan beinhaltet unter anderem das Ziel, ausschließlich recycelte oder biobasierte Rohstoffe in der Produktion zu verwenden. Abfallvermeidung und der Umbau von Standorten waren ebenfalls Teil des Plans.

Nachhaltige Teppiche, die für ein gesundes Wohnklima und eine wohlige Atmosphäre sorgen, sind unter anderem im Nachhaltigkeitsportal memolife zu finden. Sie zeigen, dass Fairness im Design nicht einfach nur eine moralische Angelegenheit ist, sondern auch die Qualität bestimmt. Um bestehende Systeme und Produkte zu verbessern, muss deshalb dort begonnen werden, wo die Planer und Designer sind: im wirklichen Leben.

Weiterführende Informationen:

Alexandra Hildebrandt und Claudia Silber: Von Lebensdingen: Eine verantwortungsvolle Auswahl. Amazon Media EUS.à r.l. 2017.

Alexandra Hildebrandt und Claudia Silber: Wohnen 21.0: Grundzüge des Seins von A bis Z: global – lokal –nachhaltig. Amazon Media EU S.à r.l. 2018.

Heike Kottmann: Schön auf dem Teppich. In: WirtschaftsWoche 14 (29.3.2018), S. 91-93.

Gerhard Matzig: Teppich. Nobles Comeback. In:Süddeutsche Zeitung ( 15./16.11.2014), S. 59

Thomas Steinfeld: Ein Kleid für den Boden. In: Süddeutsche Zeitung Magazin 29 (20.7.2018), S. 32-36.