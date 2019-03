Die Quantität von Klicks ersetzt nicht die Qualität des Arguments

Soziale Medien sind direkt, sie sind interaktiv und vor allem eines: gnadenlos schnell. Wir entscheiden im Bruchteil einer Sekunde, ob uns das, was wir sehen oder lesen, gefällt. Scrollen, Swipen, Kommentieren, Likes oder Herzchen Verteilen. Von einem Thema zum nächsten Springen.

Das gehört zum Alltag.

► Die Folge:Die Art, wie wir kommunizieren und denken, ändert sich. Und damit auch unsere Debattenkultur.

Die Verlockung, sich schnell eine Meinung zu bilden oder sich einem Lager anzuschließen, ist groß. Ich sehe es an den Reaktionen auf meine Posts: Schwarz-Weiß-Denken ist leider keine Seltenheit.

► Mein Eindruck ist:Für das Befassen mit unterschiedlichen Argumenten, wie es hier bei der HuffPost geschätzt wird, nehmen sich nur die wenigsten Zeit.

Was ich mir wünsche? Dass wir wieder mehr und ehrlicher diskutieren. Dass nicht die Angst vor dem nächsten Shitstorm die Debatte bestimmt, sondern der Spaß an der Diskussion. Die Quantität von Klicks oder Überschriften ersetzt nicht die Qualität des Arguments.

Ich frage mich: Was ist aus dem Verlangen geworden, das Gegenüber mit Argumenten zu überzeugen? Was aus der Haltung, der andere könnte auch mal Recht haben? Was aus dem Ehrgeiz, in einer verfahrenen Situation einen Kompromiss zu erringen? Der Ausgleich scheint aus der Mode gekommen zu sein.

Ehrlich heißt, reflektiert zu diskutieren

Als Ministerin bin ich mit meinen Entscheidungen dem Allgemeinwohl verpflichtet – und nicht etwa einzelnen Interessengruppen. Kompromisse zu schließen, ist elementarer Teil meiner Arbeit. Das ist Ausdruck von Demokratie.

Es gilt, die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger mit den Begebenheiten der Land- und Ernährungswirtschaft in Einklang zu bringen. Das ist keine leichte Aufgabe.

► Es wird mehr Tierwohl gefordert, aber die wenigsten sind bereit, dafür auch mehr zu zahlen.

► Wir wollen sichere Ernten und makelloses Obst und Gemüse, aber nicht, dass Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.

► Viele wünschen sich regionale Produkte, aber gleichzeitig gibt es immer mehr Anforderungen an kleine Betriebe.

Ohne ehrliche, offene Diskussionen, ohne einen Austausch sachlicher Argumente, ließen sich diese Aufgaben nicht bewältigen.

Ehrlich heißt für mich übrigens nicht, Äußerungen im Sinne eines “das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen”. Ehrlich heißt, reflektiert zu diskutieren. Es heißt, zu denken, bevor wir reden oder schreiben. In Ehrlichkeit steckt auch das Wort “Ehre”. Ehrlichkeit heißt richtig, korrekt, aber auch verlässlich und anständig.

Bei allem Tempo, das die sozialen Medien mit sich bringen, sollte das immer der Maßstab bleiben.