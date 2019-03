Die Organisation des Islam II – Ein Vergleich zwischen Deutschland und Türkei

ADEM ALTAN via Getty Images

ADEM ALTAN via Getty Images

Im ersten Teil ging es ehere allgemein um die Frage der rechtlichen Formen und Organisation des Islam in der Türkei. Die Organisation des Islam (I) – Religionsfreiheit und der Rechtsstatus islamischer Gemeinden in der Türkei

Der folgende Vergleich soll Hintergründe und Faktoren darlegen um zu veranschaulichen, wie der Islam in den beiden Ländern organisiert wird.

Der Vergleich Deutschland und Türkei, die in ihren Rechtssystemen die Religionsfreiheit an sich ganz unterschiedlich behandeln und auch dementsprechende Organisationsformen für die Religionsgemeinschaften bereitstellen, ist asymmetrisch. Beide Länder sind vom Säkularismus geprägt.

Das Verständnis der Trennung von Staat und Religion wird wie festgestellt, unterschiedlich ausgelegt. Die unterschiedlichen Interpretationsarten wirken unmittelbar auf den Umgang mit den Religionsgemeinschaften aus.

Es gibt eine kooperative Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften in Deutschland. Dadurch werden direkte Einflüsse der Kirche und weiterer Religionsgemeinschaften auf den Staat — sowie der Einfluss des Staates auf ebensolche Gemeinschaften — ausgeschlossen.

Das deutsche Rechtssystem sieht für Religionsgemeinschaften eine vom Staat unabhängige Sonderstellung. Die muslimischen Religionsgemeinschaften können zurzeit von dieser Sonderstellung nicht im hohen Maße Gebrauch machen.

Säkularismus kann die menschenrechtliche Religionsfreiheit zur Entfaltung der Religion fördern und die Religion von der Verstrickung in weltlichen Streitigkeiten befreien. Dies scheint im System des Grundgesetzes eher der Fall zu sein.

In der Türkei hat der Staat eine monopolartige Stellung, was die Verwaltung des Islams in der Türkei angeht. Eine kollektive Religionsfreiheit, wie sie etwa das Grundgesetz gewährleistet, ist in der türkischen Verfassung nicht vorgesehen, insbesondere ist weder die „Rechtsfähigkeit“ noch die Existenz von „Religionsgemeinschaften“ vorgesehen.

Selbst das Staatsministerium für Staatsangelegenheiten (DIB) als Verfassungsorgan verfügt über keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern vertritt die des Staates.

Die organisationsrechtlichen Einschränkungen betreffen die sunnitische Mehrheit in der Türkei jedoch mittelbar, da grundsätzliche Bedürfnisse wie zum Beispiel Moscheen und Pilgerfahrtorganisationen bereits vom Staat über DIB zur Verfügung gestellt werden. In geistlichen Angelegenheiten spielen die „Tariqas und Cemaats“ (religiöse Orden und religiöse Gemeinschaften) trotz allem eine große Rolle.

In der Türkei hingegen wird die Religion zunehmend politisiert und bewusst in den politischen Prozess involviert. Religionsgemeinschaften sind aufgrund ihres engen rechtlichen Freiraums in den Einflussrahmen der Politik gezogen. Bei einer differenzierenden Betrachtung des Zusammenspiels der Rechtsordnung mit den jeweiligen Religionsgemeinschaften lässt sich feststellen, dass der strikte theoretische Laizismus den muslimischen Religionsgemeinschaften keine andere Wahl ließ als vom Staat abhängig zu sein.

Der Laizismus wirkte in der Türkei im Wesentlichen dazu, den Einfluss des Staates auf die Religionsgemeinschaften zu erhöhen. Seit längerem hält der Prozess der Bemühungen um eine neue Verfassung an; Erneuerungen bezüglich der Religionsfreiheit sind dennoch nicht vorgesehen.

Eine Alternative wie im französischen Recht könnte den rechtlichen Rahmen der Religionsgemeinschaften in der Türkei auflockern. Zumindest könnten weitere Reformen innerhalb des bestehenden Rechts vorgenommen werden, sodass Religionsgemeinschaften juristische Personen des öffentlichen Rechts werden können und auch Vereine bilden können.

Auch das Stiftungsrecht bedarf einer Reform, die im ersten Schritt zumindest den öffentlichen gemeinnützigen Stiftungen den Erwerb vom Eigentum an Immobilien ermöglicht. Die Eigentumsgewährleistung an Religionsgemeinschaften wird in Deutschland durch Art 138 Abs. 2 WRV gewährleistet, auch für Vereine und Stiftungen.

Die Probleme in der Türkei wurden im Rahmen einer in der Rechtswirklichkeit nichtexistierenden kollektiven Religionsfreiheit und der Symbiose der muslimischen Religionsgemeinschaften mit dem Laizismus behandelt.

Alle religiösen Gruppierungen und auch die Angehörigen der Minderheitsreligionen müssten in der Türkei das Recht bekommen, juristische Personen des öffentlichen Rechts zu werden, diese zu verwalten und zu führen. Die Erweiterung der verfassungsrechtlichen Freiheiten im kollektiven Sinne würde übergroßer Machtzusammenballung entgegenwirken.

In beiden Ländern wird von den muslimischen Gemeinden die Organisation in Vereinen präferiert. Die gesellschaftsrechtlichen Rechtsformen wie die GmbH, GbR und AG sind in beiden Ländern — vor allem für muslimische Gemeinschaften — schon aus Praktikabilitätserwägungen etwas abwegig.

Insgesamt bestehen rechtliche Zweifel ob die antragstellenden Gemeinschaften alle Voraussetzungen erfüllen können. Zweifel bezüglich der Verfassungsmäßigkeit bestehen auch. Eine verfassungsfeindliche Neigung im Bereich der Motivation ist schwer festzustellen, besonders was genuin religiöse Inhalte betrifft. Von islamischen Gemeinden zu erwarten, dass sie genau dasselbe Weltbild der Mehrheitsgesellschaft vermitteln, widerspricht auch dem pluralistischen Meinungsmarkt eines demokratischen Landes.

Eine Organisation der muslimischen Religionsgruppen ist unabdingbar, mit allen ambivalenten und vielleicht auch paradoxen Folgen. Gemeinschaften können im organisatorischen Sinne kultiviert werden, sodass die Kooperationsbereitschaft dieser für deren Verleihung größeres Gewicht haben müsste.

Praktische Erfahrungen können mittlerweile am Beispiel der Ahmadiyya gemacht werden, wobei größere muslimische Vereine durch ihre hohe Mitgliederzahl größere Herausforderungen erwarten dürfen. Der Rechtsstatus Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR) ist eine Sonderstellung, die gleichzeitig große Verantwortung und Pflichten mit sich bringt.

Die Kriterien für die Vergabe können nicht schematisch angewendet werden und damit verabsolutiert werden. Es ist allein darauf abzustellen, ob die antragstellende Gemeinschaft die Voraussetzungen erfüllt.

Nicht zuletzt kann man sagen, dass die Verleihung des Rechtsstatus KdöR und damit dieses Privilegien-Bündels namentlich in Deutschland auch ein Instrument zur Inklusion und Integration von Minderheiten dient und den Gemeinden das Gefühl von Stabilität und Vertrauen in ihre Selbstständigkeit geben wird.