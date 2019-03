Die Organisation des Islam (I) – Religionsfreiheit und der Rechtsstatus islamischer Gemeinden in der Türkei

Wer die türkisch-muslimische Religionsgemeinden in Deutschland verstehen möchte, sollte wissen aus was für einer staatlichen Religionskultur diese auch kommen.

Das türkische Staatsgefüge hat ein zwiespältiges Verhältnis zur Rolle des Islam. Einerseits sind nach offizieller Lesart Staat und Religion getrennt und seit der Gründung ein laizistisches Land. Die strikte Trennung von Staat und Kirche — in diesem Fall Staat und Religion — sieht vor, dass beide Angelegenheiten voneinander getrennt werden (Trennungsprinzip).

Es wurde beabsichtigt den religiös motivierten Einfluss auf den Staat zu brechen. Andererseits war das Ergebnis jedoch die Verstaatlichung der religiösen Institutionen sowie deren Monopolisierung. Eine sachliche Legitimation für diese Monopolstellung des Staates bei Religionsangelegenheiten lässt sich aus dem Grundgedanken des Laizismus nicht herleiten.

Das Laizismusverständnis der türkischen Republik ist polarisierend und ausgrenzend. Das heißt, dass der Staat sich gegenüber der Religion nicht neutral verhält, sondern sich dafür oder dagegen positioniert.

Das türkische Rechtsystem sieht keine Regelungen bezüglich der Vergabe des Rechtsstatus der juristischen Person an Religionsgemeinden vor. Die sogenannten Tariqas (religiöse Orden) die eine Religionsgemeinschaft dargestellt haben, wurden beispielsweise gesetzlich verboten.

Die Venedigkommission konstatiert in ihrem Fortschrittsbericht zwar, dass die Vergabe des Rechtsstatus einer juristischen Person öffentlichen Rechts dem Laizismusprinzip und den Art. 2, 13,14 und 24 der türkischen Verfassung widerspricht.

Dennoch betont die Kommission, dass in Europa auch andere säkulare oder laizistische Länder wie z.B. Frankreich, den Religionsgemeinschaften die Möglichkeit geben, „associations cultuelles“ zu gründen und sie als juristische Personen anerkennen. Diese genießen auch die Steuerfreiheit für gemeinnützige Vereine.

Religionsgemeinden in Form der Stiftung seit dem Osmanischen Reich

Das Stiftungsmodell in der Türkei hat ihre traditionellen Wurzeln im Osmanischen Reich. Dieses Modell wurde speziell für Glaubensgemeinschaften entwickelt, um für die Mitglieder gewisse Dienstleistungen anzubieten. Die meisten noch existierenden Stiftungen sind juristische Personen des öffentlichen Rechts und ihre Gemeinnützigkeit ist auch anerkannt.

Jedoch stellen die Stiftungen keine Religionsgemeinschaften dar, erfüllen aber teilweise die Funktionen einer solchen Vereinigung. Obwohl in den letzten Jahren konstruktive Schritte gemacht worden sind, wurden grundlegende Freiheiten und Rechte nicht gewährt.

Höchstproblematisch für die Religionsgemeinden in Form der Stiftung als juristische Personen ist der Erwerb des Eigentums an Immobilien gewesen. Im Wege der Europäisierung wurden einzelne Gesetze zwar geändert und zugunsten der Stiftungen gelockert, jedoch bestehen grundsätzliche Einschränkungen fort.

Gemäß § 101 Abs. 4 des türkischen Strafgesetzbuches können keine Stiftungen gegründet werden um Religionsgemeinden zu unterstützen. Eine Ausnahme bilden hier nur nichtmuslimische gemeinnützige Religionsgemeinden, die vor der Gründung der Republik bestanden sowie einzelne Gemeinden der Minderheitsreligionen, wie z.B die Istanbul Protestantische Stiftung.

Der Sonderstatus sui generis der nichtmuslimischen Gemeinden ist auf eine Vereinbarung im Vertrag von Lausanne zurückzuführen. Bemerkenswert ist hier auch die Diyanet-Stiftung die im Jahr 1975 gegründet wurde und deren Gründungszweck die Unterstützung des DIB war. Nach § 6 des türkischen Spendensammlungsrechts kann diese Stiftung zudem auch ohne behördliche Erlaubnis Spenden sammeln.

Eine weitere Regelung findet sich in § 101 Abschnitt 4 des türkischen Zivilgesetzbuches. Diese Norm besagt unter anderem, dass Stiftungen die Dienstleitungen und Unterstützung für Religionsangehörige anbieten, nicht gegründet werden dürfen.

Ausnahmen bestanden bisher nur für einzelne Gemeinden, zum Beispiel für die griechisch-orthodoxe Kirche. Diese Ausnahmen lassen sich bis zur Gründung der Republik zurückverfolgen, insbesondere der Verweis im Lausanner Vertrag als zwingendes internationales Recht ließ dem türkischen Staat keine weitere Alternative zu.

Die geläufigste Form der Religionsgemeinden in der Türkei sind die Vereine. Die Definition des Begriffs ist in § 2 des türkischen Vereinsrechts geregelt und ist inhaltlich identisch mit der deutschen Definition. Zu den Satzungskriterien gehören unter anderem: Name des Vereins, Sitz des Vereins, Zweck des Vereins, Regelungen bezüglich Ein- und Austritt der Mitglieder sowie Bildung des Vorstands.

Das Vereinsrecht wurde zuletzt im Jahr 2004 im Prozess der Europäisierung reformiert. Diese Reformierung eröffnete den Religionsangehörigen den Weg, Vereine, die einen religiösen Zweck verfolgen, zu gründen. Bezüglich der Bildung der Vereine ist eine Einschränkung für Religionsgemeinschaften, wie für die Stiftungen, nicht vorhanden. Vereine zu gründen ist mit deutlich weniger Aufwand verbunden. Daher gibt es in der Türkei über 85.000 Vereine, davon haben mehr als 15.000 einen religiösen Zweck.

Das aktiv ausgrenzende Laizismusverständnis galt als eine Hürde für die vielen „Tarikats und Cemaats“, die zu überwinden war. Auf der anderen Seite hat dies das staatliche Ministerium hervorgehoben, jedoch den Einfluss und die Expansion der „Tarikats und Cemaats“ nicht verhindern können. Im zweiten Teil werde ich einen Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei machen. Es geht um die Frage, wie beide Länder den Islam organisieren.

Der Staat, der die türkisch-islamische Synthese als Staatsreligion anerkannt hat, behandelt auch die Aleviten wie ein Stiefkind. Diese Benachteiligung kann in den oben genannten Gründen verstanden werden. Der Zwang alevitische Kinder zum Religionsunterricht als Pflichtfach zu besuchen, wurde mehrmals als ein verstoß gegen die Menschenrechte vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt.

Die jetzige Regierung lässt bestimmte Religionsgemeinschaften am Staatsapparat teilhaben, vergibt Posten, unterstützt finanziell und bekommt dafür Rückenwind. Wie schädlich diese Haltung ist, haben die Ereignisse der letzten Jahre bereits gezeigt...