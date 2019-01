Die Leiden eines Ghostwriters

Richard Flanagan wurde 1961 in Tasmanien geboren, „Ich besass einen australischen Pass, wusste jedoch nicht viel über das Land, weil ich in Tasmanien aufgewachsen war, über das niemand irgendetwas wusste, schon gar nicht die Tasmanier selbst, die ihre Heimat für ein unlösbares Rätsel hielten“, notiert der Protagonist von Der Erzähler. (Piper Verlag, München 2018). Dieser, ein Schriftsteller mit Namen Kif Kehlmann, der dringend Geld braucht, weil seine Frau mit Zwillingen schwanger ist, wird von seinem Freund Ray, der eine „Schwäche für Gewalt, Drogen und Frauen“ hat „und die Gewalt, die Drogen und Frauen liebten ihn“ und nicht besonders literarisch unterwegs ist („Ray war der Ansicht, Schriftsteller zu werden sei vergleichbar mit dem Sporttaucherkurs, den er einige Jahre zuvor am Great Barrier Reef absolviert hatte. Eine kurze Einführung in die Theorie und ein paar technische Handgriffe, die man erlernen musste, und schon durfte man in zehn Metern Tiefe zwischen Schwärmen von Nagelrochen und Lippfischen englische Rucksacktouristinnen vögeln.“) gefragt, ob er bereit sei, die Biografie des berüchtigten Kriminellen Siegfried Heidl zu schreiben.

Kif sagt weder ab noch zu, doch er lässt sich überrumpeln beziehungsweise vom Geld verführen. Die Aufgabe erweist sich nicht nur als schwierig, sondern so recht eigentlich als unmöglich, denn Siegfried Heidl spricht in Rätseln, wenn er denn überhaupt spricht – und Interesse an diesem Projekt hat er auch nicht. Überdies ist er geheimnistuerisch, niemand darf von dem Buch wissen.

„Ich versuchte mir ein Bild von Heidl zu machen, aber es gelang mir nicht. Ich versuchte, nicht auf den Muskel in seiner Wange zu starren, der zuckte wie ein einsamer Fisch in einem ansonsten leeren Netz. Charakteristische Züge schienen ihm vollkommen zu fehlen, er war ein Wunder der Konventionalität und ohne jeden Ausdruck. Nicht einmal während er sprach, hörte er zu lächeln auf, als wäre jedes Wort aus seinem Mund eine gute Nachricht, für uns beide.“

Ab und zu sagt Heidl dann doch etwas. Und zwar die Art von Sätzen, die mir Richard Flanagans Schreiben so wertvoll machen, denn er macht sich Gedanken über Dinge, über die die meisten nicht nachdenken, und kommt zu Ergebnissen, die ziemlich quer in der Landschaft stehen. „Ich staune immer wieder darüber, für wie wichtig die Menschen die Wahrheit halten. Ich frage mich, wozu wir die Wahrheit überhaupt erfunden haben, wenn es doch beim Überleben nur auf Täuschungen, Ausreden und Notlügen ankommt.“ Und: „Die Wörter führen uns nicht zur Wahrheit, sie bringen uns weg davon. Wie Verrückte, die rückwärts laufen.“

Keine Frage, Siegfried Heidl ist völlig durchgeknallt. Verführerisch und destruktiv. Abrupte Stimmungsschwankungen sind die Regel, ausweichen und das Thema wechseln sowieso. „Er war zu gleichen Teilen anmassend, lächerlich und krank.“ Das ist ansteckend und eine gute Kombination, um heutzutage erfolgreich zu sein. „Ich lernte von Heidl, dass die Andeutung unendlich wirkungsvoller ist als der Beweis, die Ausflucht interessanter als die Erklärung; und am besten war es, nur eine einzige Tatsache anzubieten – besser noch, ein Gerücht – und den ganzen Rest dem Leser zu überlassen.“

Der Erzähler brilliert auch immer mal wieder mit trockenem Humor. Als Kif den Verlagsleiter Gene Paley fragt, weshalb er eigentlich auf ihn gekommen sei, antwortet dieser, er habe etwas von ihm gelesen, sei jedoch nicht begeistert gewesen, doch Heidl habe den Text gemocht. „Ehrlich gesagt, wir hatten keine Alternative. Gene Paley hielt offenbar nicht viel von Schmeichelei. Abgesehen davon finde ich Sie beeindruckend. Sie sind ein junger, talentierter Schriftsteller, oder? Weil ich nicht wusste, ob ein Ja eingebildet oder arrogant klingen würde, sagte ich nichts.“

Kif gerät immer mehr unter Zeitdruck, ist zunehmend verzweifelt und würde am liebsten hinschmeissen, doch das geht nicht, des Geldes wegen, das er unbedingt braucht (seine Frau bringt gerade Zwillinge zur Welt), aber auch Heidls wegen nicht, von dem er nicht loskommt, weil es schwer bis unmöglich ist, sich einem Psychopathen zu entziehen.

„Kif, ein Buch ist ein Spiegel“, sagt der Verleger einmal. Und das scheint mir so recht eigentlich der Kern dieses Buches: Der Hochstapler Heidl macht auch den Schriftsteller Kif zum Hochstapler. Wir sehen in allem immer nur uns selbst. Wie sollte es auch anders sein? Das Einzige, das wir mehr oder weniger kennen, ist unsere eigene Wahrnehmung. „Die Leute haben keine Angst vor dem Tod, Kif, sagte er. Sie fürchten das Leben. Sie fürchten sich davor, im Augenblick des Sterbens einsehen zu müssen, dass sie nie gelebt haben. Der Tod führt uns unser Versagen vor Augen: Niemand hat so gelebt, wie er hätte leben sollen.“ Solcher Sätze wegen lese ich Richard Flanagan.

Der Erzähler ist ein Buch, das lange nachhallt.