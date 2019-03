Die HuffPost Deutschland schließt: Abschiedsbrief an die Leserinnen und Leser

► Euch zu informieren und zu unterhalten. Zum Beispiel, wenn wir unsere Reporter in die hintersten Winkel Deutschlands und an abgelegene Ecken der Welt wie den Jemen geschickt haben; wir in der Redaktion gleichzeitig aber auch über die neuesten Gerüchte bei den Royals berichteten.

Was uns dabei hoffentlich in all den Jahren häufiger gelungen als misslungen ist:

Denn zum 31. März ist Schluss. Die deutsche Ausgabe der Huffpost geht offline. 1996 Tage nachdem wir am 10. Oktober 2013 in Deutschland an den Start gegangen sind.

Mit diesem Satz haben wir in der HuffPost-Redaktion in den vergangenen fünfeinhalb Jahren unsere Aktionen angekündigt: Wenn Wirtschaftsgrößen wie der Post-CEO Frank Appel , Prominente wie der Sänger Peter Maffay oder Youtube-Stars wie die “Die Lochis” einen Tag die Redaktion als Gast-Chefredakteure leiteten. Oder wenn wir einen ganzen Tag einem Thema widmeten: Wie den bewegenden Geschichten von 69 Einwanderer n, die in den vergangenen 69 Jahren nach Deutschland gekommen sind.

Anzeige

Was man als Leserin und Leser weniger mitbekommt: Eine Redaktion – und besonders so eine kleine wie wir mit rund 20 Kollegen – ist auch ein sozialer Kosmos. Und der hat sich über all die Jahre angefühlt wie eine Familie (die, die dabei waren, wissen was gemeint ist).

Das ist wohl auch kein Wunder, wenn man als Team eine rund um die Uhr aktuelle Nachrichtenseite macht und bei großen Nachrichtenlagen wie Terroranschlägen oder Wahlen, sei es am Sonntag, zu Silvester oder sonstwann mitten in der Nacht, in voller Mannschaftsstärke die Leserinnen und Leser mit Nachrichten versorgt.

Diese Familie, inzwischen ist es eine Großfamilie mit rund 60 aktuellen und ehemaligen HuffPostern, wird am Freitag in München noch einmal eine große Party feiern.

Was wir dabei auch feiern: Im Dezember 2018, dem letzten Monat, in dem wir in der offiziellen Zählung der Agof auftauchen, haben 8,2 Millionen Menschen unsere Artikel gelesen. Für uns ein riesiger Erfolg, den das Team sich über Jahre erarbeitet hat.

Sicher, nicht alle haben uns gerne gelesen. Und manche haben sogar eine regelrechte Abneigung gegen uns entwickelt. Und sich gefreut, dass nun Schluss ist bei der HuffPost.

Diejenigen haben sich leider zu früh gefreut. Denn all die wunderbaren Kollegen werden in Redaktionen in ganz Deutschland weiterarbeiten – und so den HuffPost-Spirit lebendig halten.

Ihr lest von uns, eure HuffPost-Redaktion