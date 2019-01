Die Filmpremiere von "Liliane Susewind" - 06.05.2018 in Köln

Die elfjährige Liliane Susewind (MALU LEICHER), genannt Lilli, hat eine außergewöhnliche Fähigkeit: Sie kann mit Tieren sprechen! Diese besondere Gabe hat Lilli bis jetzt allerdings immer nur in Schwierigkeiten gebracht. Als ein Stadtfest wegen ihrer Fähigkeiten komplett im Chaos versinkt, muss sie mit ihren Eltern Regina (PERI BAUMEISTER) und Ferdinand (TOM BECK) und ihrem Hund Bonsai (gesprochen von BÜRGER LARS DIETRICH) umziehen. In der neuen Stadt schwört Lilli, ihr Geheimnis für sich zu behalten. Doch dann macht ein gemeiner Tierdieb den städtischen Zoo, in dem Zoodirektorin „Oberst Essig“ (MERET BECKER) mit dem gutmütigen Tierpfleger Toni (CHRISTOPH MARIA HERBST) arbeitet, unsicher – und Tonis berechnende Freundin, die aufgetakelte Vanessa (AYLIN TEZEL), spielt ein falsches Spiel. Nur Lilli kann – unterstützt vom Nachbarsjungen Jess (AARON KISSIOV) – helfen, Babyelefant Ronni und die anderen Tiere zu retten. Das Abenteuer kann beginnen!

Der rote Teppich für die Stars des Films "Liliane Susewind" lang mal wieder bereit. Voller Erwartung tummelten sich Fans und Journalisten am Rande im Kölner Cinedome, um Liliane Susewind und Co. zu empfangen. Der neue Kinder/Familien-Film startet am 10.05.2018 in den deutschen Kinos und ist eine erfrischende Sommergeschichte mit einer ausgezeichneten Cast.

Malu Leicher - Rolle: Liliane Susewind Malu Leicher, geboren 2006, besuchte bereits im Alter von acht Jahren die Kinderschauspielschule BellAcademia in Köln. In der Aufführung „Tod im Zirkus“, in der sie einen kleinen Clown spielte, und anderen Theatervorstellungen eroberte sie die Herzen der Zuschauer. Seit 2014 besucht Malu Leicher zweimal pro Woche Kurse der Schauspielschule in Köln und nimmt dafür eine zweistündige Anreise in Kauf. "Liliane Susewind" ist das Kinodebüt der sehr kreativen jungen Schauspielerin. Bisher sammelte sie ihre Erfahrunngen in Kurzfilmen und dem Fernsehfilm "Nur eine Handvoll Leben".

Christoph Maria Herbst - Rolle: Tierpfleger Toni Ihn braucht man in Deutschland nicht mehr vorzustellen. Spätestens seit seinem Serien-Hit "Stromberg" kennt ihn wohl jeder. Doch auch auf der Leinwand ist er häufig zu sehen. Zuletzt noch bei "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" und zuvor u.a. in Filmen wie "(T)raumschiff Surprise: Periode 1", "Hände weg von Missisippi", "Der Wixxer", "Hui Buh", ist er eine wahre Größe des deutschen Films geworden. In "Liliane Susewind" spielt er einen etwas sonderbaren, aber netten Tierpfleger.

Meret Becker - Rolle: Oberst Essig (Zoodirektorin) Meret Becker stammt aus einer Schauspielerfamilie. Im Alter von fünf Jahren wirkte sie in der Fernsehserie „Rappelkiste“ mit, als Zehnjährige spielte sie an der Seite ihres Ziehvaters Otto Sander im Fernsehfilm „Der Mond scheint auf Kylenamone“ und mit elf Jahren stand sie gemeinsam mit Helmut Griem im Kinofilm Kaltgestellt vor der Kamera. Seit ihrem 17. Lebensjahr ist sie hauptberuflich Schauspielerin und Sängerin. 1992 wurde Meret Becker mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Dem breiten Publikum wurde sie durch "Allein unter Frauen" und "Kleine Haie" (Anm. The Shark: Was auch sonst) bekannt, zudem spielt sie seit 2015 die Kriminalkommissarin Nina Rubin im Tatort Berlin. Bei "Liliane Susewind" verkörpert sie die "besondere" Zoodirektorin.

Aylin Tezel - Rolle: Vanessa Sie studierte 2004 bis 2006 an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und gab ihr Kinodebüt in dem Drama "Unschuld" (2008). Bekannt wurde sie aber durch die Rolle der Angelina Maccarones in der umstrittenden Tatort-Folge "Wem Ehre gebührt" aus dem Jahr 2007. Als Teil der Cast von "Almanya - Willkommen in Deutschland" landete sie einen Überraschungserfolg und gewann den Deutschen Filmpreis in Silber. Maren Kroymann erhielt 2007 den Preis der deutschen Filmkritik. Seit 2012 gehört sie zum Dortmunder "Tatort" Ermittlungsteam. Sie spielt die aufgetakelte und böse Vanessa im Film und macht Liliane und Co. das Leben schwer.

Tom Beck - Rolle: Ferdinand Susewind (Lilianes Vater) Tom Beck ist ein bekannter Schauspieler, ein erfolgreicher Sänger und Frauenschwarm. Mit "Alarm für Cobra 11" begeisterte er die TV-Zuschauer und in Kinoproduktionen wie "Zweiohrküken", "Der Schlussmacher" oder "Vaterfreuden" gelangen ihm ansehnliche Erfolge. Als Musiker veröffentlichte er bereits 3 Alben und spielt in diesem Film den Vater von Liliane Susewind.

Peri Baumeister - Rolle: Regine Susewind (Lilianes Mutter) Peri Baumeister schloss ihr Studium mit Diplom ab, wurde beim Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken als Beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Zu sehen war sie unter anderen in dem umstrittenen Film zum Skandalbuch "Feuchtgebiete" (2013). Sie hatte bereits einige Kino-Hauptrollen, u.a. "Irre sind männlich" und steht sehr häufig auf der Theaterbühne.

Aaron Kissiov - Rolle: Jess (Lilianes Kumpel) Aaron Kissiov wurde 2004 in Berlin geboren. Seine Mutter, die Choreografin und Regisseurin Amy Share-Kissiov, stammt aus Australien. Er spielte Rollen in Philipp Stölzls Bestsellerverfilmung "Der Medicus" (2013), in Marjane Satrapis deutsch-amerikanischer Komödie "The Voices" (2014) mit Ryan Reynolds, Gemma Arterton und Anna Kendrick, in Joachim Masanneks Kinderfilm "Die Wilden Kerle – Die Legende lebt!" (2016) und in Fernsehproduktionen wie „Der Mann auf dem Baum“ (2011), „Der letzte Kronzeuge – Flucht in die Alpen“ 32 (2014), „Inga Lindström – Sterne über Öland“ (2014), „Schuld: DNA“ (2014) und „Tatort: Goldbach“ (2017). Er ist im Film der beste Kumpel von Liliane Susewind und geht mit ihr in das große Abenteuer.

Bonsai - Rolle: Filmhund (Gesprochen von Bürger Lars Dietrich) Filmtiere sind immer das Highlight in Familienfilmen. Bonsai heißt eigentlich Junior und ist kein Unbekannter in der deutschen Filmszene. Bereits mehrfach stellte er sein tierischen Können unter Beweis. Gesprochen wird er von Musiker und Entertainer Bürger Lars Dietrich. Natürlich inklusive des Berliner Akzents.