Die dunkle Seite des Internets: Was wir vom Darknet lernen können

Waffen, Drogen, Kinderpornos: Ein CDU-Politiker will das Darknet verbieten. Doch ist es wirklich nur ein Marktplatz für Kriminelle – oder unser letzter digitaler Freiraum?

► Das Darknet ist ein Anonymisierungs-Netzwerk. Auf dem Weg zu einer Website nutzen Daten einen zufälligen und verschlüsselten Umweg über mehrere Server, um größtmögliche Anonymität herzustellen. Dazu brauchen Nutzer einen speziellen Browser; der bekannteste ist Tor (The Onion Router).

► Das DeepWeb meint alle Datenströme und Seiten, die nicht von Suchmaschinen gefunden werden können, weil sie etwa hinter Passwörtern verborgen sind. Was in WhatsApp geschrieben wird gehört dazu, ebenso Online-Banking-Seiten und alle Filme, die auf Netflix laufen. Es sind nicht frei einsehbare Daten, die über das Internet ausgetauscht werden. Einige Teile des DeepWebs bilden einen Bereich, der ganz abgesperrt ist für jeden, der nicht eine spezielle Software nutzt: das Darknet…

► Das VisibleNet – auch ClearNet genannt – ist das, was wohl die meisten meinen, wenn sie “Internet” sagen. Es umfasst alle normalen Internetseiten wie etwa Wikipedia oder Perspective Daily. Sie sind von jedem Browser aufrufbar und werden von Suchmaschinen wie Google gefunden und indexiert.

Um es besser zu verstehen, müssen wir uns zunächst von der Vorstellung verabschieden, dass es “das eine, normale” Internet gibt. So sieht es wirklich aus:

Das Darknet ist etwas Anderes. Und wenn wir es besser verstehen, können wir sogar etwas von ihm lernen – und zwar etwas, was manchen Politikern gar nicht in den Kram passt.

So einfach ist es nicht.

“Darknet” – schon der Name klingt düster und böse, nach illegalen Aktivitäten und Hackern mit Kapuzenpullis. Aber handelt es sich dabei wirklich um die “dunkle Seite des Internets” und ein Paradies von Kriminellen für Kriminelle, das verboten gehört?

Dort hat David S. die Pistole gekauft, mit der er 2016 in München Amok lief. Und auch Andreas V. verabredete sich wahrscheinlich übers Darknet zu den Missbrauchs-Taten in Lügde. Auch die Passwörter der Prominenten und Politiker, die ein hessischer Schüler Anfang 2019 öffentlich machte, stammen wohl aus dem Darknet.

Mit diesen zwei Sätzen war Günter Krings der Applaus auf dem 22. Polizeikongress in Berlin sicher. Denn der CDU-Staatssekretär will nichts weniger als den sogenannten Tor-Browser verbieten, die elektronische Eintrittskarte ins ominöse Darknet.

Der Tor-Browser wurde nicht etwa von Verbrechern programmiert, sondern mit seriösen Absichten. Die ersten Zeilen des Anonymisierungs-Netzwerks schrieb der Informatiker Matej Pfajfar im Jahr 2002, damals noch Student an der Universität von Cambridge. Die Idee dahinter: Nutzern weltweit einen unzensierten und anonymen Zugang zum Internet zu ermöglichen – vor allem in autokratischen Ländern. Ganz im Sinne der UN-Menschenrechtscharta.

Bei Kriminellen könnte man sagen: Nun gut, die haben es ja auch verdient. Tatsächlich nutzen viele Kriminelle genau deshalb die schwer überwachbaren Pfade des Darknets, um so Ermittlungen zu erschweren und ihre Spuren zu verwischen. Und genau hier kommt CDU-Staatssekretär Günter Krings wieder ins Spiel: Denn wer sollte schon das Darknet nutzen wollen, wenn er nicht etwas Böses im Schilde führt…?

Ob Unternehmen dafür einen richterlichen Beschluss sehen wollen oder so einfach Daten herausgeben, sobald die Anfrage von offizieller Stelle kommt, ist je nach Unternehmen unterschiedlich. Nur einer hat dabei normalerweise kein Mitspracherecht – der Nutzer selbst.

Was nämlich viele nicht wissen: Behörden können private Daten von Websites und Onlinediensten anfragen – etwa Adressen, Nachrichten, Fotos, Kaufdokumente oder Chat-Protokolle. Und die Unternehmen spielen normalerweise auch mit, wenn die Anfrage einer Ermittlung dient. Bei Google etwa wurden im 1. Halbjahr 2018 die Daten von rund 127.000 Nutzern angefragt, die zum Großteil herausgegeben wurden.

Kein Wunder, dass die Entwicklung von Tor in den USA und Europa erst mal positiv aufgenommen wurde. So förderten zahlreiche NGOs das Projekt, etwa die Electronic Frontier Foundation (EFF), dazu das Naval Research Laboratory des US-Militärs, das für Menschenrechtsfragen zuständige Büro des US-Außenministeriums – und sogar das deutsche Auswärtige Amt.

US-Whistleblower Edward Snowden im Interview mit The Intercept

Natürlich weiß auch Snowden, dass ein Teil der verborgenen Tor-Websites illegale Inhalte bereitstellt. Doch gerade für Whistleblower und politisch Verfolgte ist die Anonymisierung überlebenswichtig. Snowden selbst versendete seine NSA-Enthüllungen über ein Tor-Netzwerk an anonyme Postfächer von Journalisten. Auch die Revolutionsbewegung in Ägypten nutzte das Tor-Netzwerk, um frei kommunizieren zu können.

Trotzdem ist auch die Annahme falsch, dass das Tor-Netzwerk die Identität absolut schützt. Denn hinter jedem noch so flüchtigen, noch so verschlüsselten Angebot stehen Personen, die Fehler machen können. Und die sorgen dafür, dass Ermittlungen auch im Darknet funktionieren. So gelangen FBI und Interpol immer wieder Festnahmen von Kinderporno-Ringen. Auch der Nutzer “Luckyspax”, der die Münchener Amokwaffe im Darknet verkaufte, wurde mittlerweile im Darknet enttarnt und vor Gericht angeklagt.

Ist das Darknet ein rechtsfreier Raum? Nein, so etwas wie rechtsfreie Räume gibt es nicht. Bei Verbrechen, die mithilfe des Darknets begangen werden, greifen bestehende Gesetze – etwa das Drogenstrafrecht oder das Strafgesetzbuch zu Datenhehlerei.

Nein, das Darknet ist sicher kein idyllischer Ort. Aber es ist besser als sein Ruf: Es dient weit mehr als nur illegalen Aktivitäten. In ihm finden erfolgreiche Ermittlungen gegen Kriminelle statt. Und seine Anonymität schützt Whistleblower und Dissidenten.

Warum wollen manche Politiker es dann trotzdem verbieten?

Die Antwort ist so einfach wie besorgniserregend: Es geht um Privatsphäre und Freiheit.