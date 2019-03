Von Betroffenen und Jobcenter-Mitarbeitern: Die 10 bewegendsten Beiträge zu Hartz IV

HuffPost Deutschland Über vier Millionen Menschen beziehen Hartz IV – ein paar von ihnen haben ihre Geschichten bei uns veröffentlicht.

Das Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich aus Hartz IV genannt, sorgte seit seiner Einführung 2005 für Kontroversen: Während die einen in dem System eine große Hoffnung für die deutsche Wirtschaft sahen, verurteilen andere es als staatlich verwaltete Armut, die soziale Leistungsempfänger vom Arbeitsmarkt isoliert und unmündig macht. Nahezu 4,2 Millionen erwerbsfähige Menschen leben aktuell von Hartz IV – und obwohl das Thema seit Jahren für rege Diskussionen in Politik und Medien sorgt, kommen die Betroffenen selbst kaum zu Wort. Das zu ändern – dazu wollte die HuffPost beitragen: In den letzten Jahren haben wir immer wieder versucht, Langzeitarbeitslose in unseren Artikeln zu Wort kommen zu lassen, um den Debatten um Hartz IV ein Gesicht zu verleihen und mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen aufzuräumen: Denn entgegen der häufig negativen Darstellung in den Medien verbergen sich auch hinter dem System Hartz IV echte Menschen mit echten Geschichten, die es verdienen, erzählt zu werden. Deswegen haben wir an dieser Stelle noch einmal die zehn bewegendsten Beiträge zum Thema Hartz IV zusammengetragen – geschrieben von Betroffenen und Jobcenter-Mitarbeitern. 1. “Ungefähr bei Bewerbung 1600 hab ich aufgehört zu zählen”

Pinterest “Was mit einem geplanten Jobwechsel und einem Fahrradunfall anfing, endete für mich in Hartz IV: Mittlerweile bin ich 62 Jahre alt und seit etwa zehn Jahren arbeitslos – und das trotz drei Berufsabschlüssen und fast 30 Jahren Arbeitserfahrung. Nachdem ich innerhalb weniger Jahre etwa 1600 Bewerbungen abgeschickt hatte, habe ich aufgehört, zu zählen. Mittlerweile müssen es weit mehr sein. Mir kann also niemand sagen, ich hätte es nicht versucht. So wie mir erging er auch vielen anderen Menschen, die ich im Laufe meiner Arbeitslosigkeit oder bei Weiterbildungen getroffen habe: Da waren so viele talentierte, gut ausgebildete und erfahrene Menschen dabei, die aus irgendeinem Grund nicht weitervermittelt werden konnten oder keine Stelle mehr fanden. Menschen, die zum Beispiel zwei Gesellenbriefe hatten oder drei Sprachen und mehr beherrschten. Von der Krankenschwester bis zum Flugzeugingenieur war alles dabei, jedes Alter, jede gesundheitliche Verfassung.” Hier geht’s zum gesamten Beitrag. 2. “Ich muss mir Klopapier borgen – wie mir das Arbeitsamt Weihnachten versaut hat ”

Henning Frei (Name von der Redaktion geändert) lebt von Hartz IV. Zur Weihnachtszeit hat er einen bewegenden Beitrag verfasst, in dem er zum Ausdruck bringt, wie schwer es ist, die Feiertage in Armut zu erleben. Zusätzlich wurde er ausgerechnet kurz vor Weihnachten sanktioniert. “Während alle Leute die Geschäfte nach Geschenken abklappern und sich überlegen, welches Menü sie an Heiligabend essen wollen, bin ich froh, wenn ich zum Monatsende überhaupt noch ein paar Euro für etwas zu Essen und Klopapier zusammenkratzen kann. Denn pünktlich zur Weihnachtszeit hat mich das Jobcenter sanktioniert und mir 30 Prozent der Bezüge gestrichen. Was das für mich und meine Familie wirklich bedeutet, ahnen nur wenige.” Hier geht’s zum gesamten Beitrag. 3. “Das Arbeitsamt hat mich bestraft, weil ich einen Schlaganfall hatte”

Der alleinerziehende Vater Aron musste gleich mehrere Schicksalsschläge verarbeiten: Seine Tochter ist geistig behindert, er ist selbst krank und lebt von Hartz IV. Aufgrund eines Schlaganfalls konnte er eine Maßnahme des Jobcenters nicht wahrnehmen – und wurde prompt sanktioniert. “Es passierte vor einigen Wochen, als ich gerade das Haus verlassen wollte. Ich war auf dem Sprung zu einer Weiterbildungsmaßnahme, die mir vom Jobcenter auferlegt wurde. Mehr weiß ich von diesem Tag nicht mehr. Erst mehrere Stunden nach dem Anfall hat mich mein Nachbar zuhause gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Doch es war schon zu spät, um bleibende Schäden zu verhindern. Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, habe ich mir natürlich um Vieles Sorgen gemacht. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Allerdings nicht damit, dass mich das Jobcenter bestrafen würde, weil ich am Tag meines Schlaganfalls meinen Weiterbildungstermin nicht wahrgenommen hatte. Doch genau das ist passiert.” Hier geht’s zum gesamten Beitrag. 4. “Ich kam nach Deutschland, um mein Glück zu finden – und bekam Hartz IV”

Elżbieta Kremplewski kam vor über 30 Jahren aus Polen nach Deutschland: Hier hat sie geheiratet, eine Tochter großgezogen, gearbeitet – und hat schließlich ihren Job verloren. Mittlerweile lebt sie seit Jahren von Hartz IV – und wehrt sich gegen das Vorurteil, sie ja nur hier wegen der Sozialleistungen. “Es wäre leicht, mir zu sagen: ‘Du lebst von Sozialhilfe, geh doch zurück in dein Heimatland’ – oder mir gar vorzuwerfen, ich lege mich in die soziale Hängematte. Aber Hartz IV war nicht der Grund, in diesem Land zu bleiben. Die Tatsachen, dass ich hier gelebt, gearbeitet, Steuern gezahlt und eine Familie gegründet habe hingegen schon. Hier lebt und arbeitet meine Tochter, hier liegt mein Mann begraben. Ich bin hier verwurzelt. Mein Leben hier ist teilweise hart, vieles ist nicht so verlaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Aber bei wem tut es das schon? Meine Situation unterscheidet sich nicht von der vieler hier Geborener: Ich bin keine Polin, die Hartz IV empfängt – sondern teile mein Schicksal mit vielen anderen Deutschen. Ich bin nun eine von ihnen.” Hier geht’s zum gesamten Beitrag.

5. Ex-Jobcenter-Mitarbeiterin: “Es geht selten darum, Hartz-IV-Empfängern zu helfen”

Inge Hannemann hat acht Jahre lang in fünf verschiedenen Jobcentern gearbeitet – mittlerweile setzt sie sich aktiv gegen Hartz IV ein und prangert das System an. In einem Beitrag für die HuffPost kritisiert sie vor allem den harschen Umgang der Jobcenter-Mitarbeiter mit Sozialleistungsempfängern. “Die einzelnen Jobcenter-Mitarbeiter haben eine enorme Macht über das Schicksal von Erwerbslosen und ich habe Kollegen kennengelernt, die regelrecht Freude haben, Leistungsberechtigte zu sanktionieren. So grotesk das klingt: Einige sind sogar regelrecht neidisch auf die Arbeitslosen. Ich habe schon ehemalige Kollegen auf den Gängen sagen hören: ‘Man lebt doch nicht schlecht von Hartz IV. Die können sich davon einen faulen Lenz machen, während wir hier unsere Zeit absitzen müssen.’ Andere wiederum haben selbst Ärger im Privatleben und übertragen ihren Frust auf die Erwerbslosen. Dort haben sie Macht und können ihrem Unmut Luft machen.” Hier geht’s zum gesamten Beitrag. 6. “Das war mein schlimmstes Gespräch auf dem Amt”

Arnold Schnittger ist Vater von Nico, der schwerbehindert ist. Als Nicos Mutter erkrankte, musste Schnittger seinen Beruf aufgeben, um sich in Vollzeit um seinen Sohn kümmern zu können. Damals war er zum ersten Mal auf staatliche finanzielle Leistungen angewiesen. Besonders bemängelt Schnittger den unmenschlichen Umgang mit den Leistungsbeziehern im Jobcenter – sowie die mangelnde Empathie für pflegende Familienangehörige. “Im Sozialamt stieß ich auf wenig Verständnis. Ich erinnere mich an eine Situation mit einem Sachbearbeiter, die ich während eines Beratungsgesprächs erlebte: ‘Wie lange pflegen Sie ihren Sohn denn im Schnitt?’ Ich antwortete: ‘Am Wochenende rund um die Uhr. In der Woche 16 Stunden am Tag.’ Darauf fragte der Beamte, warum ich Nico lediglich 16 Stunden pro Tag pflege. ‘Acht Stunden am Tag ist Nico in der Tagesförderung’, antwortete ich. ‘Na dann können sie doch in der Zeit arbeiten.’ ‘Ich würde aber auch gern mal schlafen – nachts ist das nicht möglich. Außerdem würde ich dann insgesamt 24 Stunden arbeiten.’ Die Antwort des Beamten ließ mich augenblicklich verstummen: ‘Also wissen Sie, ich habe auch drei Kinder großgezogen!’” Hier geht’s zum gesamten Beitrag. 7. “Ich arbeite im Jobcenter: Das ist der Fall, der mich nicht mehr loslässt”

Bernd Steinheimer ist Teamleiter in einem Jobcenter. Hartz-IV-Empfänger dabei zu unterstützen, wieder einen festen Job zu finden, liegt nicht nur ihm, sondern auch seinen Mitarbeitern besonders am Herzen. Deswegen kritisiert er die meist negativ gezeichnete Berichterstattung der Medien über Jobcenter. Natürlich passieren auch in dieser Behörde Fehler – die bedeutet allerdings nicht, dass die einzelnen menschlichen Schicksale Steinheimer kalt lassen. “Vor vielen Jahren betreute ich einen arbeitslosen Familienvater, der an einem Fortbildungskurs teilnahm, um leichter einen neuen Job zu finden. Im dritten Monat seiner Arbeitslosigkeit, während der Fortbildung, führte ich ein langes Gespräch mit ihm. Er gestand: ‘Ich habe es meiner Familie noch nicht erzählt.’ Er erzählte mir, wie er die ersten vier Wochen nach seinem Jobverlust – die Fortbildung hatte erst später begonnen – jeden Morgen mit der Aktentasche in den Schlosspark ging. Dort verbrachte er den Tag und kam erst abends nach Hause, damit seine Familie nichts merkte. Ich war schockiert. Die Arbeitslosigkeit hat ihn extrem belastet und beschämt. Er hat gelitten wie ein Hund.” Hier geht’s zum gesamten Beitrag.

8. “Die meisten sind an ihren Problemen selbst schuld”

Martin Junker (Name von der Redaktion geändert) lebt seit 2009 von Hartz IV. Er sagt, viele Menschen in seiner Situation würden auf hohem Niveau jammern. Er selbst habe nie ernsthafte Probleme mit dem Jobcenter gehabt, Junker wünsche sich jedoch für die Zukunft ein bedingungsloses Grundeinkommen, denn das hätte positive Auswirkungen – nicht nur für Hartz-IV-Empfänger. “Ich bin gelernter Buchbinder und lebe seit 2009 vom Arbeitslosengeld II, auch bekannt als Hartz IV. Damals musste ich meine Selbständigkeit aufgeben. Nun bin über 60 und bekomme mittlerweile auch keine Jobangebote mehr. Dennoch kann ich die Leute nicht verstehen, die sich immer nur beklagen und an allem herummäkeln. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern geht es Arbeitslosen in Deutschland nicht so schlecht.” Hier geht’s zum gesamten Beitrag. 9. Essen, schlafen, sterben: So sieht der Alltag eines Hartz-IV-Empfängers aus

HuffPost-Redakteurin Agatha Kremplewski wuchs als Kind von Sozialhilfe- und Hartz-IV-Empfängern auf. Die letzten Lebensjahre ihres kranken und arbeitslosen Vaters machten ihr deutlich, wie stark psychisches und physisches Wohlbefinden zusammenhängen. “Vor der Arbeitslosigkeit war mein Vater gerne unterwegs, oft verbrachten wir die Wochenenden zusammen. Als ich noch klein war, sind wir zumindest gemeinsam mit meiner Mutter spazieren gegangen, vielleicht sogar mal in die Berge zum Zelten gefahren, wenn genügend Geld da war. Um sich für die langen Wanderungen vorzubereiten, schnallte sich mein Vater schon Wochen im Voraus einen schweren Rucksack auf den Rücken und lief die Treppen im Treppenhaus auf und ab. Am Ende war es schon viel, wenn er seine Hose um den dicken Bauch knöpfte, um überhaupt vor die Tür zu gehen. Lange hat er es nicht gemacht. Mit 52 Jahren starb mein Vater an den Folgen von Diabetes und Arteriosklerose. Und Armut. Hier geht’s zum gesamten Beitrag. 10. “Was ich täglich als Sachbearbeiterin im Jobcenter erlebe, lässt mich am Verstand der Menschheit zweifeln”