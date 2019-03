Deutsches Theater sammelt über 37.000 Euro für die Arche München

Die gesamte Summe kommt nun dem Verein Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. zu Gute. Und die Freude dort ist natürlich riesig. „Das ist wirklich Wahnsinn“, so Einrichtungsleiterin Larissa Rauter am Donnerstag bei der Scheckübergabe. „Wir freuen uns über diese enorme Summe und bedanken uns herzlich für diese wunderbare Spendenaktion beim Deutschen Theater und dem Ensemble von Dirty Dancing, das nach den Vorstellungen persönlich für uns gesammelt hat. Und natürlich bedanken wir uns vor allem bei den Besucherinnen und Besuchern des Deutschen Theaters.“

Mit einem solch großartigen Ergebnis hatte niemand gerechnet. Insgesamt 37.141,27 Euro an Spenden sammelte das Deutsche Theater mit Unterstützung der Darstellerinnen und Darsteller von Dirty Dancing während des Gastspiels im Dezember und Januar von den Theatergästen ein.

Der Erlös der Aktion wird nun neben der Deckung laufender Kosten vor allem für ein Weihnachtstheaterprojekt verwendet, welches 2019 initiiert wird. „Ab September schreiben die Kinder zusammen mit einer Pädagogin ein Theaterstück, das im Rahmen der Kinderweihnachtsfeier Ende Dezember aufgeführt wird. Neben der Ausarbeitung der Handlung und dem Schreiben der Texte werden auch die Bühnenkulissen sowie die Kostüme selbst hergestellt.

Für die Kinder stellt dies eine großartige Gelegenheit dar ihre kreativen Seiten zu entdecken und zu vertiefen“, erklärt Larissa Rauter. Ein Projekt, das natürlich bestens zum Deutschen Theater passt. „Die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist uns ein wichtiges Anliegen. Und wir wollten ganz bewusst auch ein Münchner Projekt hier vor Ort unterstützen“, so Carmen Bayer, Geschäftsführerin des Deutschen Theaters. „Wir freuen uns, dass unsere Gäste so großzügig gespendet haben und so eine tolle Summe zusammengekommen ist.“