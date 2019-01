AKK, Nahles & Co. flehen Brexit-Briten an: "Wir wollen, dass ihr bleibt!"

TOBIAS SCHWARZ via Getty Images Auch Annegret Kramp-Karrenbauer richtet sich an die Briten: "Wir wollen, dass sie bleiben!"

► Es ist ein leidenschaftlicher Brief an die Briten: Die Parteichefs der CDU, der SPD, der Grünen sowie weitere deutsche Spitzenpolitiker und Konzernchefs legen Großbritannien in einem Schreiben den Verbleib in der Europäischen Union nahe.

► Zwar heißt es in dem Brief, der der britischen “Times” vorliegt, auch: “Wir wollen, dass die Briten wissen, dass wir ihre Wahl respektieren.”

► Die Verfasser fügen jedoch hinzu: “Aber auch die Briten sollten wissen, dass wir glauben, dass keine Wahl unumkehrbar ist. Unsere Tür wird immer offen bleiben: Europa ist die Heimat.”

► Am Ende des Schreibens zählen die Unterzeichner auf, was sie an Großbritannien vermissen würden und schließen mit den Sätzen:

“Wir würden Großbritannien als Teil der Europäischen Union vermissen, besonders in diesen schwierigen Zeiten. Deshalb sollten die Briten wissen: Von ganzem Herzen wollen wir, dass sie bleiben.”

Warum der Brexit-Brief von AKK & Co. wichtig ist: