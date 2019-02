Der Backstop im Austrittsvertrag sieht vor: Sollte Großbritannien nach dem EU-Austritt am 29. März und der Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2020 kein Handelsabkommen mit der EU abgeschlossen haben, das eine feste irische Grenze überflüssig machen würde, bleibt…

► … Großbritannien in einer Zollunion mit der EU…

► … und Nordirland zudem Teil des Binnenmarktes.

Für die Briten ist das unakzeptabel, weil es in diesem Fall wohl eine Grenze in der irischen See zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens geben würde. Britische Abgeordneten fürchten einen Eingriff in die Souveränität ihres Landes.

Außerdem, so schreiben die Autoren, ist die EU durch den Backstop im Vorteil bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit den Briten. “Im Extremfall könnte die EU die Verhandlungen verzögern, bis die Übergangszeit abgelaufen ist und der Backstop in Kraft tritt”, bringen die Autoren des Papiers die Ängste der britischen Regierung auf den Punkt.

Eine Befristung des Backstops ist aber auch für sie keine Lösung, denn in diesem Fall würde der Vorteil an Großbritannien übergehen. “Im Extremfall könnte eine zeitliche Begrenzung die britische Regierung ermuntern, die Verhandlungen zu verzögern, bis der Backstop abgelaufen ist”, heißt es in dem Papier. Die Briten könnten sich dann mehr Zugeständnisse in einem noch abzuschließenden Freihandelsabkommen heraushandeln.

Fest steht also für die Experten: Der Backstop ist nicht zu halten.

Daher machen sie einen brisanten Vorschlag.

Wie die Experten das Brexit-Chaos auflösen wollen: