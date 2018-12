Deutsche Entwicklungspolitik: 3 Dinge, die sich ändern müssen

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Eine Szene aus Kenia: Hier kämpfen die Menschen gegen Grundwasserverschmutzung.

Doch wie sinnvoll ist der neue Fokus in der deutschen Entwicklungspolitik wirklich? Und was müsste sich ändern, damit Entwicklungspolitik besser funktioniert?

Klar ist: In Zukunft soll es in der deutschen Entwicklungspolitik vor allem um wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen und weniger um herkömmliche finanzielle Hilfe: mehr Investitionen privater Unternehmen als das klassische, aus Staatsgeldern geförderte Brunnen- und Schulenbauen.

Damit stellt man aber auch – ob bewusst oder unbewusst – eine Assoziation her zu den nicht ganz uneigennützigen Maßnahmen der US-Regierung für die wirtschaftliche Gesundung des Kontinents.

Ein wesentliches Ziel: Fluchtursachen bereits vor Ort in den Herkunftsländern bekämpfen. “Marshallplan“ – das Wort weckt positive Erinnerungen an den ökonomischen Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.

Müller selbst hatte vor rund zwei Jahren bereits in seinem sogenannten “Marshallplan mit Afrika“ einen “Paradigmenwechsel“ in der Politik des BMZ gegenüber dem Nachbarkontinent angekündigt.

Was wird das zusätzliche Geld ändern? Das Ministerium teilte mit , die Mittel sollen “in langfristige Entwicklungsprojekte und zur Bewältigung humanitärer Krisen“ investiert werden.

The Buzzard

The Buzzard

► Wir von The Buzzard haben Artikel von Journalisten, Bloggern und Experten aus Europa und Afrika durchforstet. Daraus ergeben sich drei Ansatzpunkte:

1. Geht es wirklich um Unterstützung oder bloß um Eigeninteresse?

Dass Entwicklungspolitik selten ganz uneigennützig ist dürfte bekannt sein. Gerade der Ansatz von Müller wird aber besonders häufig als egoistisch kritisiert – Deutschland achte vor allem auf die eigenen Vorteile. So gehe deutsche Hilfe eher an Länder, die in der UN-Generalversammlung ähnliche Standpunkte wie die Bundesrepublik vertreten oder enge Handelspartner Deutschlands sind.

Prinzipiell wird eine engere Wirtschaftskooperation mit afrikanischen Ländern auch von Experten durchaus positiv gesehen. Aber sie warnen: Zu oft ist das Ziel nach wie vor deutsche Exporte zu steigern. Und die Idee der Fluchtursachenbekämpfung, die für Müller zentral ist, hinterlässt einen fahlen Beigeschmack.

Positiv formuliert zielt die BMZ-Politik darauf, den Privatsektor zu fördern und durch Jobinitiativen die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern. So sollen “Bleibeperspektiven“ geschaffen werden, vor allem für die rasant wachsende junge Bevölkerung. Kritischer betrachtet hat Müllers Ansatz aber mindestens so viel mit Flüchtlings- wie mit Entwicklungspolitik zu tun. Kritiker werfen dem CSU-Minister darum Etikettenschwindel oder die Fortsetzung der Innenpolitik mit anderen Mitteln vor.

2. Noch stärker Entwicklung “von unten” fördern!

Eine Zusammenarbeit auf Regierungsebene ist natürlich längst nicht mehr das einzig denkbare Instrument der Entwicklungspolitik. Kritiker monieren ohnehin, beim Großteil der Bevölkerung komme nur wenig von den Hilfen an – unter anderem, weil in zahlreichen Staaten Afrikas noch immer große Probleme mit Korruption herrschen, wie zum Beispiel diese Daten von Transparency International verdeutlichen.

Wie aber kann man das “Versickern“ von Hilfsgeldern vermeiden? Aus Sicht vieler Kommentatoren bietet sich die Unterstützung auf lokaler Ebene an – mit Projekten, die nicht nur den unmittelbaren Bedürfnissen der Bevölkerung nachkommen, sondern von dieser auch maßgeblich initiiert werden können.

So könnte deutsche Entwicklungspolitik auch bedeuten, durch gezielte Unterstützung für Bauern einer Region die Fruchtbarkeit der Böden zu erhöhen und Schutzmaßnahmen gegen Dürren und Erosionen zu fördern. Oder eben Kredite ermöglichen, wie einige Beispiele aus der Arbeit des BMZ ja bereits zeigen.

Deutschland sollte also mehr auf die „Entwicklung von unten“ setzen. Damit würde man auch so das “Gießkannenprinzip“ zur Förderung der Wirtschaft eines Landes umgehen, an dessen Sinnhaftigkeit etwa der Journalist Abdi Latif Dahir zweifelt.

3. Unser Afrikabild muss sich ändern!

Noch immer ist unser Afrikabild geprägt von Klischees – und von den Nachwirkungen des Kolonialismus. Das betonen viele der Stimmen, die wir von The Buzzard in unserer Debatte zu Entwicklungspolitik zusammentragen. Afrikanische Autoren, wie die Menschenrechtlerin Nanjala Nyabola, betonen:

In Ländern wie Deutschland herrscht allzu oft immer noch eine paternalistischen Sichtweise vor. Ein Bild, in dem Staaten südlich der Sahara stets passive Bittsteller bleiben. Vor allem Rohstoffe, Investitionen und Hilfsgelder stehen in Diskussionen über diese Länder im Vordergrund, unterbrochen allenfalls von Hunger, Krankheit oder Bürgerkrieg.