Der Traum Fotograf - Trotz Borderline

Dieser Beitrag kann für manche Menschen ein Trigger sein -

Thema/Triggers: Enttäuschung, Traum, Liebe.

Viele Menschen verbinden Borderline mit Ritzen, Selbstmordgedanken, alles machen um Aufmerksamkeit zu bekommen, Emo, nur negativ denken etc. aber Borderline ist soviel mehr also schau nicht weg wie viele Andere vor dir.

Aber weißt du was Borderline wirklich ist?

In diesem Beitrag schreibe ich grob meine Sicht meine Meinung und meine Erlebnisse. Ich erzähle euch wie ich trotz Borderline, Depression und den Stempeln der Gesellschaft mich nicht aufgebe und für mein Traum Kämpfe. Wenn du mir helfen willst Teile diesen Beitrag mit Menschen dir mir helfen könnten meinen Traum zu erfüllen. Borderline wird auch Persönlichkeitsstörung genannt, die Persönlichkeit ist das was du bist, dein Charakter, deine Seele, dein Ich sein.

Genauere Erklärung: https://www.onmeda.de/krankheiten/borderline.html

Deine Persönlichkeit bildete sich ab der Geburt, es ist also ein automatisierter Prozess, doch äußere Einflüsse können die Entwicklung beeinflussen. Ein Wichtiger Teil der Persönlichkeit entwickelt sich bis in die Pubertät, der Grundstein wird gelegt. Doch wenn du eine Kindheit hast, die zu einem Großteil von körperlicher Gewalt deiner Mitschüler geprägt ist, wird dich dieses Leiden dein ganzes Leben beeinflussen.

Kurz über mich: ich wurde mit 8 Monaten adoptiert, ich bekam von meinen Adoptiveltern sehr viel Liebe und es hat mir von zu Hause aus nie etwas gefehlt. Doch meine schulische Kindheit war geprägt, vom Kindergarten bis zum Gymnasium, von Mobbing, körperlicher Gewalt und sexuellen Übergriffen im Internat.

Ich denke, für mich ist das schlimmste Jahr in meinem Leben, an das ich mich erinnern kann, das 3. Grundschuljahr. Es ist eines der Jahre in der Schulzeit wo ich die meiste körperlichen Gewalt erlebt und am meisten gelitten habe. In den folgenden Jahren verschwand die körperlichen Gewalt zwar nicht ganz doch sie wurde erträglicher. Das schlimmste ist, dass ich mich an fast jede Situation mit Ton und Bild erinnern kann, ich brauche nur die Augen zu schließen.

Ein Satz den ich nie vergessen werde ist: “du bist Nichts und du wirst auch nie Jemand sein“. Dies hat sich eingebrannt, genau wie Namen und Gesichter der Schüler die mir dieses Leiden antaten.

Die komplette Story veröffentliche ich bald in meinem Buch, geschrieben bis ins letzte Detail.

Mein Traum ist es Fotograf zu werden, einfach Fotos zu machen, Menschen, Emotionen, Erinnerungen festzuhalten. Egal ob im Fashion Bereich oder einem anderen Bereich, überall gibt es Momente die festgehalten werde können.

Seit mehr als 10 Jahren ist Fotografie mein Antrieb es ist nicht nur meine Passion, mein Traumjob, es ist das einzige was nicht von Borderline und Depressionen zerstört wurde. Seit über 10 Jahren kämpfe ich dafür in dem Bereich Fuß zu fassen. Doch aktiv sein in den sozialen Netzwerken reicht da nicht aus. Ein Journalist hat mir erklärt, dass einfach so etwas über jemanden zu schreiben keinen interessiert. Eine Zeitschrift oder Medien schreiben nur über dich wenn du ganz oben bist oder auf dem Boden liegst, dazwischen ist man nicht relevant.

Menschen zu helfen macht mich glücklich. Warum? Aufgrund von dem was ich erlebt habe weiß ich wie sich seelischer Schmerz anfühlt. Ich weiß wie es ist wenn man einen Traum hat, eine Vision, und man wird ausgenutzt, man klammert sich an die Hoffnung dass der Traum sich erfüllt und wird dann einfach sitzen gelassen.

Ich habe ein Konzept namens BeWoman ins Leben gerufen um Frauen zu helfen, sich wohl in ihrer Haut zu fühlen.Ich will den Frauen helfen aus den Fesseln der Gesellschaft auszubrechen und mit sich selbst zufrieden zu sein. Fotografie ist mein Weg jedem zu zeigen, dass er schön ist, so wie er ist. Ich möchte den Frauen die Gelegenheit geben sich selbst zu sein und das Schöne in sich zu finden.