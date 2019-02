Der Klimawandel bedroht Hamburg – doch Stadtplaner kämpfen dagegen an

► Doch es hapert an der Umsetzung. “Insgesamt gibt es in Hamburg ehrlich gesagt sehr wenig, was schon gemacht wird”, sagt Grawe. Obwohl es das Wohnen auch lebenswerter macht, ist Begrünung vielen Hausbesitzern zu teuer oder zu pflegeintensiv.

Bis 2100 wird sich die Durchschnittstemperatur in Hamburg um bis zu 4,7 Grad Celsius erhöhen. “Besonders wenn es nachts im Sommer nicht kälter wird, ist das gefährlich” , erklärt der Meteorologe. Wenn es nachts nicht unter 20 Grad abkühlt, sprechen Experten von tropischen Nächten. Heute sind das in Hamburg bis zu acht im Jahr. Für 2050 prognostizieren Forscher bis zu 18.

Generell ist es in Städten immer wärmer als in ländlichen Regionen. Das liegt daran, dass es kaum unbebaute Flächen und wenig Vegetation gibt. Denn von Straßen und Gebäuden wird Sonneneinstrahlung absorbiert, sprich: Sie speichern die Wärme.

Und: Das Problem wird noch größer. Schließlich zieht es immer mehr Menschen in die Städte. Fast 80 Prozent der Deutschen werden im Jahr 2030 in Städten leben – damit liegt die Bundesrepublik weit über dem weltweiten Durchschnitt von 60 Prozent.

Sie sagt, die Hochwassergefahrenlage ist in vielen Stadtteilen akut. So zum Beispiel in Wilhelmsburg. Die Elbinsel ist von einem fast 24 Kilometer langen Ring aus Hochwasserschutzanlagen umgegeben.

Hochwasserschutz für Privathaushalte ist nicht schwer

Ohne die Deiche würden weite Teile der Insel zwei Mal am Tag vom Wasser der Elbe überspült, bei jedem Tidehochwasser von Neuem.

Die Schutzanlage schützt jedoch nicht zwingend gegen Starkregen und Sturmflut.

“Eine Bekannte von mir, die in Wilhelmsburg wohnt, hatte nach dem letzten Starkregen schlimmes Hochwasser im Keller. Jetzt hat sie einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro”, sagt Schenk.

Dabei sei es gar nicht schwer, etwas zu tun. ► Wohngebäude bräuchten beispielsweise Abflüsse mit Rückstau-Ventilen. Dann kann das Wasser rausfließen, aber nicht mehr rein. Und Schutztore für Fenster oder Keller seien wichtig. Aber es ist ein mühsamer Weg, die Stadt, Immobilienbesitzer und Privathaushalte dahin zu bringen, sagt Schenk. “Der Hamburger macht nicht zuallererst und von Herzen gern etwas rein aus gesetzlicher Verpflichtung. Hier sagt man gerne, ‘wir sind doch alles ehrenhafte Kaufleute, wir machen das alles freiwillig, wir brauchen dafür keine Gesetze oder Regeln.’” Die Hafencity ist für den Klimawandel gewappnet Jede zweite der 76 deutschen Großstädte (mehr als 100.000 Einwohner) hat eine Strategie veröffentlicht, wie sie plant, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Auch für Hamburg gibt es einen solchen Klimaplan. Dort steht, dass die Stadt eigentlich Vorbild sein müsse. Doch Schenk schafft es nicht einmal, eine verpflichtende Begrünung für Schuldächer im Senat durchzuboxen. “An sich sind wir in Hamburg recht gut aufgestellt gegen den Klimawandel, in vielen Köpfen ist es angekommen, dass wir uns anpassen müssen. Aber das Mitdenken in der Planung gelingt noch nicht in allen Stadtvierteln.”

► Ein positives Beispiel ist die Hafencity.

“Früher war das eine verlorene Ecke mit ein bisschen Natur”, sagt Stadtplaner Siegfried Krauß.

Inzwischen ist der Stadtteil aber Vorbild in Sachen Klimaanpassung.