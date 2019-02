Plastik im Ozean ist zu einem dramatischen Problem rund um den Globus geworden. Der Müll schwimmt in den entlegenen Meeren vor Hawaii und in den Eisfeldern der Antarktis. Das Plastik richtet verheerende Schäden unter den Meerestieren an und verschmutzt sogar unsere Nahrungskette.

Die Vereinten Nationen haben dem Plastik in den Meeren kürzlich den “Krieg erklärt”. Laut ihren Berechnungen landet jede Minute ein ganzer Müllwagen aus Kunststoff in den Ozeanen.

Auf den 83 Inseln von Vanuatu leben nur etwas mehr als 275.000 Einwohnern. Der kleine Staat ist nur für weniger als 0,1 Prozent aller Kunststoff-Abfälle in den Weltmeeren verantwortlich.

Und dennoch: Kein Staat setzt auf ein so striktes Plastik-Verbot wie Vanuatu. Die Regierung erhofft sich, mit ihren Gesetzen einen neuen Standart zu setzen – dem der Rest der Welt folgen könnte.

Wie der Rest der Welt gegen Plastik kämpft

Auch die Europäische Union hat den Kampf gegen den Müll aufgenommen. Bis 2021 werden viele Einwegprodukte verboten sein.

Doch in vielen Ländern der Welt ist die Politik noch nicht so weit gekommen. Niemand verbraucht so viel Kunststoff wie die USA. Die Amerikaner benutzen jedes Jahr etwa 100 Milliarden Plastiktüten, von denen nur ein kleiner Teil recycelt wird.

Aber US-Politiker tun sich schwer, das zu ändern. New York versucht seit Jahren, Plastiktüten zu verbieten. Gouverneur Andrew Cuomo betonte vergangenen Monat, dass er 2019 erneut darauf drängen werde. Bisher war nur das von Demokraten regierte Kalifornien in der Lage, ein eigenes Verbot zu verabschieden, auch in Hawaii sind Plastiktüten de facto untersagt.