Der größte Kampf in den USA findet nicht zwischen links und rechts statt – sondern zwischen alt und jung

Die Wählerschaft in den USA ist so alt wie nie zuvor. Und sie wird noch über mindestens vier Jahrzehnte immer älter werden.

Der demographische Wandel ist auf Hochtouren. US-Bürger im Alter von über 65 Jahre sind mittlerweile die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe im Land. Laut Daten der Regierung wird die Generation im Rentenalter ab 2035 zum ersten Mal in der Geschichte der USA größer sein, als jene unter 18.

Die jüngere, multikulturelle Generation mag in der Berichterstattung über die US-Politik dominieren – doch es sind die ältesten Wähler, die diese am entscheidendsten bestimmen.

“So sehr die Vielfalt in den USA auch wächst, die Babyboomer-Generation hat noch immer sehr viel finanzielle und politische Macht”, sagt William Frey, Demograph an der Brookings Institution der HuffPost US. “Der Fokus in den Medien liegt auf der jungen Generation, aber diese wächst tatsächlich sehr viel langsamer als die ältere.”