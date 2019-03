Der Brexit wurde verschoben. Aber glaubt es oder nicht, nun wird alles noch chaotischer, als es ohnehin schon war.

Die EU hat Theresa Mai bis zum 12. April Zeit gegeben, um die Zustimmung der Abgeordneten im Unterhaus zu ihrem Brexit-Deal zu bekommen. Dieses neue Datum ersetzt den ursprünglichen Austrittstermin, den 29. März.

Gelingt der Premierministerin eine erfolgreiche Abstimmung über den Austrittsvertrag, erhält das Vereinigte Königreich eine weitere Verlängerung bis zum 22. Mai, um die nationalen Gesetze in Großbritannien anzupassen.

Aber die Aussichten für Mays Deal sind noch immer düster. Daher werden die Dinge nur noch komplizierter.

Scheitert der Austrittsvertrag im Unterhaus, wird das Vereinigte Königreich die Wahl haben, eine längere Verschiebung (möglicherweise bis Ende des Jahres) zu beantragen und an den Europawahlen teilzunehmen oder die EU ohne Abkommen in rund drei Wochen am 12. April zu verlassen.

Wie gesagt, das Chaos und der Irrsinn sind noch lange nicht vorbei.

Wird der Vertrag das Unterhaus passieren?