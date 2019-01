Dem Paradies so nah

Im luxuriösen Familienresort Forte Village im Süden Sardiniens bleibt kein Wunsch unerfüllt. Direkt an der Küste liegen inmitten von üppigen Gärten wunderschöne Unterkünfte, ein Kinderland, Spas, Pools, Sportanlagen und zahlreiche Gourmet-Restaurants. Das subtropische Klima verspricht über 300 Sonnentage im Jahr.

© Forte Village Die Luftansicht zeigt, wie weitläufig das Forte Village ist.

Kreischend nähert sich der Gelbbrustara im Tiefflug meinem Balkongeländer. Als er mich sieht, dreht er in letzter Sekunde ab und landet auf einer der gegenüberliegenden Strelitzien, wo bereits ein Artgenosse sitzt. Die beiden strecken ihre Hälse und schauen neugierig zu mir herüber. Die exotischen Pflanzen, die zum Greifen nah sind und die Papageien versprühen tropisches Flair. Es ist kurz vor sieben. Der Himmel ist strahlend blau. Zeit für einen Spaziergang, bevor das Resort erwacht.

© Cornelia Lohs Üppiges Grün beherrscht das Resort.

Ein Mix aus heimischen und tropischen Pflanzen, darunter Feigen- und Lorbeerbäume, Myrtensträucher, Hibiskus und meterhohe blühende Oleander säumen die beschilderten Wege hinunter zum weißen Sandstrand, der um diese Zeit noch menschenleer ist. Das türkisfarbene Wasser glitzert in der Morgensonne. In wenigen Stunden werden die Sonnenschirme aufgespannt und die bequemen Polsterliegen besetzt sein und Kinder fröhlich plappernd Sandburgen bauen. Das knapp 50 Hektar große Resort, das inmitten von üppigen Gärten 40 Kilometer südlich von Cagliari liegt, ist so weitläufig und die Hotels, Villen, Suiten und Bungalows, die Platz für 1500 Gäste bieten, liegen teilweise so versteckt hinter dem vielen Grün, dass man mitunter das Gefühl hat, der einzige Mensch weit und breit zu sein. Ganz besonders am frühen Morgen.

© Forte Village Thalasso-Therapiepfad im Acquaforte Spa.

Nach einem köstlichen Frühstück steht ein 50-minütiges „Signature Treatment“ im „Acquaforte Thalasso & SPA“ an. Die Thalasso-Massage mit Meersalz und ätherischen Ölen soll den Energiefluss erhöhen, Stress abbauen und den Körper entschlacken. Auf einer weichen Gelunterlage werde ich am ganzen Körper mit warmem Öl massiert, mit Meersalz gepeelt und anschließend mit reinem Bienenhonig eingerieben. Ich komme mir vor wie ein paniertes Schnitzel, bevor ich im Liegen mit warmem Wasser abgeduscht werde. Tatsächlich fühle ich mich hinterher wie neu geboren.

© Forte Village

Nach der Massage begebe ich mich auf den Thalasso-Therapiepfad des Spas. Hier befinden sich in idyllischer Lage sechs Becken mit reinem Meerwasser zwischen 25 und 39 Grad Celsius, das mit Magnesium, Natrium, Ölen und Salzen angereichert ist. Mit dem ersten Becken mache ich nur kurz Bekanntschaft, denn für meine Haut ist die Öl-Salz-Mischung zuviel des Guten. Einer anderen Besucherin scheint das viele Salz nichts auszumachen. Mit einem Luftkissen im Nacken schwebt sie mit geschlossenen Augen fast schwerelos auf dem dunklen Gemisch. Mir selbst sagen die Becken mit Massagedrüsen mehr zu, und aus dem letzten Pool mit plätschernden Wasserfällen und den kleinen künstlichen Grotten möchte ich am liebsten gar nicht mehr raus. Auf das Waten durch die heiß-kalten Kneipp-Becken verzichte ich und entspanne mich lieber mit einem Buch auf einer der bequemen Sonnenliegen.

© Cornelia Lohs

Das medizinische Spa war bei seiner Eröffnung vor über 25 Jahren das erste seiner Art auf Sardinien. Die weltweit einzigartigen Anwendungen wurden vom medizinischen Team des Resorts in Zusammenarbeit mit der italienischen Thalassotherapie-Schule entwickelt. Neben Massagetherapeuten und Ärzten, die unter anderem Physiotherapie sowie hochwirksame Laser-Behandlungen bei Rücken- und Gelenkproblemen anbieten, stehen im Spa auch Personal Trainer für Yoga, Pilates sowie Gerätesport zur Verfügung. Und für ein glattes Gesicht sorgt eine plastische Chirurgin mit nicht-invasiven Eingriffen und Unterspritzungen - diese sind allerdings nicht ganz so günstig. Nach dem Mittagessen steht ein Pizza-Kurs an. Eine der zahlreichen Aktivitäten, die das Resort anbietet. In Schürze und weißer Haube auf dem Kopf stehe ich mit den anderen Teilnehmern in der offenen Küche mit Blick aufs Meer. Wie Profis sehen wir aus.

© Cornelia Lohs

Unter Anleitung von Pizzabäcker Federico bereiten wir den Teig zu und kneten ihn so lange, bis er Blasen schlägt. Luftig, locker und leicht muss er für die perfekte Pizza sein. Federico verrät, dass er seinen Teig dafür 48 Stunden lang abgedeckt ruhen lässt. Das ist im einstündigen Kurs natürlich nicht möglich. Wir rollen den Teig aus, bringen ihn in eine runde Form und belegen ihn mit den jeweiligen Lieblingszutaten. Anschließend schieben wir die Pizzas auf großen Schaufeln in den Steinofen, und bevor wir uns verabschieden, bekommen wir das Rezept und ein Teilnahmezertifikat. Das fertige Produkt wird später auf unsere Zimmer geliefert. Auch die Kleinen kommen im Forte Village in den Genuss eines Kochkurses. In der Junior Gourmet Academy lernen Kinder zusammen mit ihren Eltern, wie frische Pasta und sardische Spezialitäten zubereitet und Brot und Pizza gebacken werden. Verwendet werden Zutaten aus dem hauseigenen Bio-Garten.

© Cornelia Lohs

Ganz schön heiß ist es mittlerweile geworden. Zeit für den Aquapark. Ein Sprung in den Pool weckt die müden Lebensgeister, die durch die Mittagshitze ermattet sind. Der Wasserpark mit mehreren Pools, einer davon mit fünf 25-Meter-Bahnen, Wasserspielen, Rutschen und Piratenschiff mit Wasserkanonen ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Selbst Schwimmunterricht für die Kleinen wird angeboten.

© Cornelia Lohs

Der Nachwuchs hat nicht nur Spaß im Aquapark, sondern auch im „Wonderland“, dem Kinderland des Resorts mit Spielplatz, Schwimmbecken, Barbie Activity Center, Theater- und Kreativ-Workshops, einem Gemüsegarten, in dem Kinder ab drei Jahren unter Aufsicht gärtnern dürfen sowie einer Kindertagesstätte für Babys und Kleinkinder. Die Mitarbeiter im Wonderland sprechen mehrere Sprachen, auch Deutsch.

© Cornelia Lohs

@ Forte Village

Für ältere Kinder und Erwachsene stehen im Forte Village jede Menge sportliche Aktivitäten zur Verfügung. Mit zwölf Tennisplätzen, 27-Loch-Golfplatz, Fitness-Studio auf zwei Etagen, Box-, Fecht-, Triathlon- und Wassersportkurse wird für jeden etwas geboten. Teenager lieben die Go-Kart-Bahn im Leisureland und Fußballfans zwischen 4 und 16 Jahren das Training in der „Chelsea Football Club Soccer School“. Auf den Fußballfeldern des Resorts haben schon Mannschaften wie Inter Mailand, AS Rom sowie die deutsche und englische Nationalmannschaft gespielt.

© Forte Village

Wer gerne shoppt, findet auf der Piazza Luisa, der Shopping-Meile des Resorts, Boutiquen mit italienischer Marken- und Designerkleidung, Kunsthandwerksläden und Parfümerien. Auch Friseur, Apotheke und Minisupermarkt fehlen nicht.

© Cornelia Lohs

Am Abend habe ich die Qual der Wahl im kulinarischen Schlaraffenland des Resorts das aus 21 Restaurants, 80 Köchen und einem Weinkeller mit 600 raren Tropfen besteht. Italienisch essen in La Terrazza San Domenico von Sternekoch Massimiliano Mascia, dessen Restaurant seit 1977 über zwei Michelin-Sterne verfügt, südamerikanisch im Ristorante Peruviano und Ristorante Brasiliano, traditionell im Belvedere, innovativ im Sterne-Retaurant von Gordon Ramsay, à la carte im Le Dune mit Meerblick, Sushi im Hell’s Kitchen oder doch lieber Buffet mit italienischen und sardischen Spezialitäten mit Live Cooking im Cavalieri?

© Cornelia Lohs Ristorante Le Dune - italienisch schlemmen mit Meerblick.

Ich entscheide mich für das Büffet und fülle meinen Teller mit der vegetarischen und veganen Auswahl. Wer eine oder zwei Wochen bleibt, kann sich bei der großen Anzahl an Restaurants täglich auf eine gastronomische Reise begeben. Dank Kinderrestaurant „Mario’s“ kommen auch die Kleinen mit Pasta, Pizza und Pommes voll auf ihre kulinarischen Kosten und brauchen sich nicht mit ihren Eltern am Tisch zu langweilen, die so wiederum auf ein romantisches Abendessen zu zweit nicht verzichten müssen. Im Mario’s sind sie unter Altersgenossen, werden betreut und dürfen hinterher noch eine Runde im Wonderland spielen.

© Cornelia Lohs

Den Grundstein für das Resort legte der italienischstämmige britische Unternehmer Charles Forte, der als Erster das touristische Potenzial der Südwestküste erkannte. Als Trust House Forte eröffnete die Anlage im Frühjahr 1970 mit mehreren Bungalows. Wenig später entstand das erste Hotel, das dreistöckige Castello, das über 120 Zimmer und ein kleines Kino verfügt. 1989 wurde das mittlerweile stark erweiterte Resort in Forte Village umbenannt. Seit 1994 leitet Lorenzo Gianuzzi das Village, der dessen Einzigartigkeit so liebt, dass er gar nicht mehr von hier weg möchte. Nicht umsonst gilt das Forte Village als bestes preisgekröntes Resort der Welt. 20 Jahre in Folge wurde es von der Jury der World Travel Awards als „World’s Leading Resort“ bestätigt. 2017 erhielt das Forte Village die Auszeichnung zum weltweit führenden „Luxury Family Resort, und im selben Jahr wurde es beim World Spa Award zu Italiens bestem Wellness-Retreat gewählt.

© Forte Village Villa del Parco. Das 5-Sterne-Hotel gehört zur Allianz der Leading Hotels of the World.

Unabhängig davon, ob man eine 4- oder 5-Sterne-Unterkunft bucht, die Angebote und Annehmlichkeiten der Anlage stehen allen Gästen zur Verfügung, sodass sich jeder seine Traumferien individuell gestalten kann. Und die Aufmerksamkeit der 1200 Angestellten hat man allemal!

© Forte Village Zimmer im Hotel Castello.