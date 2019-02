Erhalte die wichtigsten Artikel und Blog-Beiträge täglich per Mail. Die Newsletter können personalisierten Content und Werbung enthalten. Erfahre mehr

Obwohl das Date bei Tageslicht und an einem öffentlichen Ort stattfand, fühlte sich Andersson von Angst wie gelähmt. Sie schaffte es erst nach vier Stunden zu gehen. Ihr Date beschrieb in der Zwischenzeit noch plastisch den Sex mit einem Model – und beschimpfte zwei muslimische Frauen neben ihnen.

Der 26-Jährige erinnert sich immer noch lebhaft an diesen Moment, obwohl er drei Jahre zurückliegt. Sie erinnert sich so genau, weil sie nach diesem Satz eine Panikattacke bekam, die zwei Stunden dauerte.

“Ich könnte dich töten und deinen Körper in 15 Minuten verbergen.”

Jasmine Andersson wusste bereits nach 10 Minuten, dass etwas nicht stimmte. Der Mann, den die Britin über eine Dating-App kennengelernt hatte und der gerade vor ihr beim Abendessen in Ost-London saß, sagte:

Das Dating-Leben hat sich verändert. Heute lernen sich immer weniger Menschen als je zuvor persönlich kennen, in der Kneipe, bei der Arbeit, durch Freunde. Laut Statistiken haben in Großbritannien 50 Prozent der 16- bis 34-Jährigen schon einmal eine Dating-App verwendet. In Deutschland hat insgesamt jeder Vierte schon einmal eine solche App benutzt.

Dating-Apps sind praktisch. Aber dennoch: Das Treffen mit einem wildfremden Menschen kann auch Gefahren bergen.

Laut einem Bericht der Dating-Website “Plenty Of Fish” sorgte sich jeder Vierte in Großbritannien in den letzten 12 Monaten während eines Dates um seine Sicherheit. Fast die Hälfte (49 Prozent) fühlte sich unwohl.

Laut einer europaweiten Studie berichteten 15 Prozent von Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, dass es bei einem Date gesehen sei.

Und es sind nicht nur Frauen, die von unangenehmen Episoden beim Dating berichten.

Was tun, wenn man nicht gehen kann? Frag nach “Luisa”

Andy Lowe, 35 Jahre alt, wusste schon bei seiner Ankunft in der Bar, dass der Mann, der ihm gegenüber saß, ihm Unbehagen bereitete. Lowe wollte so schnell wie möglich weg. “Er machte einige Bemerkungen darüber, dass er wusste, wo ich wohnte. Er sagte, wir sollten die Getränke stehen lassen und sofort dorthin gehen”, erinnert Lowe sich.

Lowe war sich nicht sicher, ob der Mann, den er auf Grindr getroffen hatte, bluffte oder ob er wirklich wusste, dass seine Wohnung nur ein paar Straßen entfernt war. So oder so, er wusste, dass er gehen musste, konnte aber – aus offensichtlichen Gründen – nicht nach Hause gehen.

Mittlerweile gibt es Aktionen, die genau für solche Fälle vorgesehen sind. In Großbritannien nennt sich eine Kampagne etwa “Ask For Angela”. Mit dem Codewort “Angela” können sich Personen an das Personal einer Bar oder eines Restaurants wenden, wenn sie sich unsicher fühlen. Immer mehr Kneipen machen mit.

In Deutschland nennt sich die Kampagne “Luisa ist hier”. Mädchen und Frauen, die sich in einer Bar belästigt oder bedrängt fühlen, können die Frage stellen: “Ist Luisa hier?” Auch diese Kampagne verbreitet sich immer mehr.