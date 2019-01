Datenintegration als unternehmerische Kernaufgabe

Bedeutet mehr Digitalisierung gleich auch mehr Flexibilität und Produktivität?

Die Idee ist bestechend: Man digitalisiert so viele Prozesse wir möglich und profitiert von mehr Effizienz und Effektivität. Außerdem entdecken wir alle ständig auch noch neue Geschäftsmodelle, mit denen wir in Zukunft viel Geld verdienen. Also erhalten alle Abteilungen im Unternehmen den Auftrag, Digitalisierungsbedarfe zu eruieren und Projekte aufzusetzen. Weil man dringend mehr Effektivität und Effizient benötigt. Weil es der Wettbewerb tut. Weil es dem Zeitgeist entspricht. Weil Kunden oder Investoren das fordern. Oder weil man als moderner Arbeitgeber neue Mitarbeiter mit Buzzwords ködern will.

Allerdings: Ein geflügeltes Wort in der IT-Industrie lautet: Garbage in – Garbage out. Wenn du Müll hineinsteckst, kannst du nur Müll herausbekommen. Wer mal seine Adressenliste auf dem Mobiltelefon durchsucht, versteht, was gemeint ist. Und in den Datenbanken der meisten Unternehmen sieht es nicht anders aus. Umso erstaunlicher ist es, dass die Themen Datenqualität und Datenintegration in den wenigsten Diskussionen rund um Industrie 4.0 eine Rolle spielen. Das führt in den nächsten Jahren allerdings zu massiven Problemen bei den Ergebnissen, die wir uns von der massenhaften Auswertung von Daten erhoffen: Garbage in – Garbage out.

Im nächsten Schritt geht es darum, analoge Prozesse in digitale Prozesse zu überführen. Vor dem Zeitalter der Digitalisierung hat man in produzierenden Unternehmen seit Anfang der 90er Jahre vor allem über Lean Management nachgedacht. Man hat die gesamten Prozesse entlang der eigenen Wertschöpfungskette optimiert und hat versucht, Überflüssiges zu vermeiden. Jetzt ist Lean plötzlich out und die Digitalisierung soll es richten. Themen wie Kundenorientierung, die Konzentration auf die eigenen Stärken, die ständige Verbesserung der Qualität, die Stärkung der Eigenverantwortung oder die Veränderung hin zu offenen Informations- und Feedback-Prozessen werden in den Hintergrund gedrängt, weil wir die Segnungen der Digitalisierung erwarten.

Schön zusammengefasst hat das für mich Thorsten Dirks in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung im Jahr 2016. Dirks, heute Mitglied im Vorstand der Deutschen Lufthansa AG, war damals noch Vorstandsvorsitzender der Telefónica Deutschland Holding und Mitglied des Vorstands von Telefonica Europe. Seine prägnante Erkenntnis in zwei Sätzen: „Wenn Sie einen Scheißprozess haben und den digitalisieren, dann haben Sie einen scheißdigitalen Prozess. Das Schwierige ist ja nicht die Digitalisierung an sich. Das Schwierige ist die Vereinfachung von Strukturen und Prozessen.“ Das fängt bei der peniblen Kontrolle der Datenqualität an und betrifft in der Folge alle Schritte des Prozesses.

Da die Menge der zur Verfügung stehenden Daten exponentiell steigt, steigen auch die Möglichkeiten, diese Daten miteinander in Beziehung zu setzen. Für Unternehmen bedeutet dies: Flexible Datentransformation ist die Basis dafür, dass dieses Mehr an Daten einen unternehmerischen Nutzen erzeugt, also zu zweckorientiertem Wissen und damit zu wertsteigernden Informationen führt.

Flexible Datentransformation wird deshalb immer mehr zu einer unternehmerischen Kernaufgabe, da hier die Fäden zusammen- und wieder auseinander laufen. Dabei müssen die Prozesse einfach aufzusetzen sein. Statt Einzelfallprogrammierung flexibles Konfigurieren auf einer logisch gegliederten, intuitiv bedienbaren Oberfläche einer modernen Standardsoftware, die kein eigenes Hochschulstudium erfordert. Bedienbar von den Abteilungen, in denen das fachliche Know-how sitzt, damit die IT-Abteilungen entlastet werden. Mit automatischer Dokumentation, damit Transparenz und Nachverfolgbarkeit gegeben sind. Mehr Flexibilität und Produktivität entstehen dann, wenn die Prozesse von Beginn an optimiert sind. Und wenn die Digitalisierung und in ihrem Zentrum die Datenintegration ebenfalls professionellen Kriterien folgt.