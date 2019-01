Daten-Leak im Bundestag: Grünen-Chef Habeck stellt Strafanzeige

► Grünen-Chef Robert Habeck hat nach der Veröffentlichung privater Daten Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Das sagte ein Sprecher der Grünen den Zeitungen des “Redaktionsnetzwerks Deutschland”.

► Weitere führende Grünen-Politiker stellten eine Strafanzeige. “Das ist ein massiver Eingriff in demokratische Grundrechte, Persönlichkeitsrechte und die Meinungsfreiheit (...). Ich habe Strafanzeige erstellt und rate das allen Betroffenen”, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, den Zeitungen des “Redaktionsnetzwerks Deutschland” mit Blick auf den Hackerangriff.



► Haßelmann ermahnte die Sicherheitsbehörden zudem, den Angriff umfassend und schnell aufzuklären. “Wir werden die IT-Sicherheit so schnell wie möglich zum Thema in den zuständigen Gremien im Bundestag machen”, so Haßelmann.